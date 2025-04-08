開車撞倒行人母死子傷 想賠400萬家屬仍無法接受

開車不禮讓撞倒行人母死子傷，駕駛想賠400萬家屬仍無法接受。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/08 14:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子開車行經路口卻不禮讓行人，反而撞上牽著老母親過馬路的一對母子，造成老母顱內出血送醫不治、兒子輕傷，新竹地院依汽車駕駛人，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，將陳男判刑1年。

被告雖自始坦承犯行，於本案亦構成自首，更曾表達其車輛有投保任意險，可透過保險公司理賠而賠償家屬共300萬元，其個人再負擔100萬元，合計400萬元，然因家屬迄今仍處於傷痛情緒中，無法提供相關出險資料亦不接受賠償金額，故迄今達成和解，亦未能獲得家屬諒解。

請繼續往下閱讀...

法官調查，去年3月8日下午陳男開自用小貨車，沿新竹市東山街行駛，欲左轉食品路時，楊男右手攙扶母親，於綠燈時行走在行人穿越道上欲走至對向，陳男竟貿然左轉，而撞及母子2人倒地，楊男因此右側手部擦挫傷、前胸壁挫傷、兩側膝部挫傷；楊母受有頭部外傷併顱內出血，送醫不治。

法官審酌陳男領有適當之駕駛執照，本應遵守行車相關規定，謹慎小心駕車，以維護自身及其他用路人之安全，竟於駕駛車輛行經行人穿越道時，未依規定暫停讓母子先行，致2人於未及防備之下遭其撞擊，而肇生交通事故，違反注意義務情節重大，使告訴人受傷及被害人楊母因此喪失寶貴性命，所生危害難以彌補，更使包含告訴人在內之被害人子女承受莫大哀痛。

最後法官依汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，將陳男判處有期徒刑1年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法