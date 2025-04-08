擠在市區路小又車多 內埔消防隊新駐點今動土

內埔消防分隊新廳舍工程今天動土，未來將臨近鄉公所，各行政機關更為集中。（屏縣府提供）

2025/04/08 14:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕內埔消防分隊原本的辦公廳舍位於內埔鬧區的街道，不僅前方道路對消防車輛來說相對狹窄，廳舍本身亦老舊且空間狹窄、整體空間均不敷使用，屏東縣政府籌措經費1.055億元覓地新建內埔消防分隊廳舍，今天進行內埔「消防分隊廳舍新建工程動土典禮」，縣長周春米除肯定消防近期因清明節打火任務連日奔波的辛苦執勤外，更盼新建後的消防廳舍提升消防工作環境，強化消防戰力，增進鄉民福祉並提供鄉親更佳的服務。

縣長周春米表示，原內埔消防分隊辦公廳舍現址位於內埔市區，因辦公廳舍老舊、空間狹窄、辦公暨停車空間均不敷使用，同時鄰近交通繁忙的市中心致出勤不便，為提升整體災防效率，因應勤務日增及增置設施與設備空間需求，辦理整體遷建計畫。

請繼續往下閱讀...

「工欲善其事、必先利其器！」周春米說，新建辦公廳舍規模為地上5層樓新建物，樓層配置預計1樓為大廳、備勤室、消防器材室、發電機室及車庫；2樓為辦公室；3樓為分隊長寢室與辦公室、小隊長寢室、隊員雙人寢室及戶外休憩區。

屏縣府消防局指出，4樓為隊員雙人寢室，5樓則是交誼餐廳、室內體能訓練室、廚房、曬衣陽台及戶外訓練空間，透過提供完整友善的消防辦公廳舍，讓消防夥伴提升災害防救效率，確保民眾生命財產安全。預計2026年底竣工。

消防局官員說，新建廳舍工程位於內埔鄉學文路與文山路口，基地面積1204.35平方公尺，總樓地板面積1536.38平方公尺，臨近鄉公所及鄉民代表會，未來將共同形成內埔鄉行政中心。透過整體消防設備的提升，帶給屏東鄉親更多保障。

內埔消防分隊新廳舍工程今天動土，未來將臨近鄉公所，各行政機關更為集中。（屏縣府提供）

內埔消防分隊新廳舍外觀模擬圖。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法