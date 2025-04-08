麵包師傅特考從警 苦讀考上警大警佐三類

烏日分局偵查隊偵查佐黃維隆 （右2）錄取警大警佐班，分局長劉雲鵬（右1）和偵查隊長林宏霖（左2）獻上祝福。（記者陳建志翻攝）

2025/04/08 14:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局烏日分局偵查隊偵查佐黃維隆，原本是麵包師傅，因懷抱從警夢，2014年如願考上警察特考，因對偵辦刑案有興趣，轉考偵查佐，並在2018年分配至烏日分局偵查隊服務，雖上班工作繁忙，下班還要分擔照顧3個念國小的女兒，但仍找時間苦讀，剛放榜的中央警察大學警佐班警佐三類考試順利錄取，因錄取率僅15%，相當不容易。

中央警察大學警佐班第45期警佐三類考試近日放榜，烏日分局偵查隊偵查佐黃維隆順利錄取，經受訓4個月後，可擢升偵查員。烏日分局長劉雲鵬特別前往偵查隊張貼紅榜祝賀，並致贈紀念品，除代表所有同仁給予祝賀外，期許能藉由不同職務歷練，將豐富刑事經驗傳承下去。

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黃維隆從警前原本是麵包師傅，因懷抱從警夢想參加警察特考，2014年如願考上警察特考，2016年1月受訓後分發至竹東分局服務，之後統調回台中。因對偵辦刑案有興趣，轉考偵查佐，2018年10月分配至烏日分局偵查隊服務，一腳踏入刑事偵查工作。

黃維隆平日的業務量相當繁重，下班還要照顧3位就讀國小的女兒，但仍努力準備警大警佐班考試，備考期間照顧他的阿嬤過世，讓他難過不已，但他調整心情利用零碎及勤餘時間埋首苦讀，這次順利上榜，同事都替他感到高興。

劉雲鵬表示，今年中央警察大學警佐班警佐三類考試有347人報名，最終錄取55位，錄取率僅15.85％，競爭相當激烈。黃維隆埋首苦讀，終於能在各方高手中脫穎而出，實屬不易，鼓勵其他同仁也能勇於挑戰自我、積極進修為警政工作奉獻心力。

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