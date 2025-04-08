新北檢警再搜石碇五路財神廟 拘提主嫌掌握關鍵詐、黑事證

新北檢警今天追查新北市石碇五路財神廟詐欺奪產案，兵分多路再度搜索廟方、主嫌辦公室，掌握被害人、證人證詞及關鍵犯案證據，偵破以信仰中心當掩護、詐取可觀香油錢的犯罪集團。（記者吳仁捷攝）

2025/04/08 14:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警偵辦新北市石碇五路財神廟5億廟產詐欺案，信眾指控現任主委田朝益涉找黑道圍事，衍生恐嚇開山住持許昭男、廟方幹部等案，新北地檢署今天指揮刑事局幹員再度上山搜索、拘提主嫌等人到案；據了解，檢警掌握田朝益等核心成員，以「稅務查金流」等話術，多次詐騙得手，並掌握金流、錄音等關鍵跡證，連同追究其餘犯行，一舉偵破以信仰中心當掩護的犯罪集團。

被害人指控，石碇五路財神廟由開山住持許昭男創建，但現任主委田朝益涉及以詐騙話語，指稱他有關係，解決寺廟土地無建築執照、使用執照、不符土地使用分區規定等三無問題，讓許昭男及兒子簽訂廟方主要土地及建築贈與協議書；但田朝益取得廟產後，開始以國稅局查金流等話術，要求許昭男夫妻、前總幹事廖女等人，匯入1900萬元，到田朝益的廟方帳戶，隨後變本加厲，動輒對年邁的許昭男咆哮、恐嚇「你欠稅、金流、帳有問題，把你抓去關…」等不堪言語。

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許昭男難忍田朝益一再逼迫，巧立名目要錢，甚至查得家人個資、威脅安全，2023年6月與前執行長勤榮輝（前台北市里長聯誼會總會長）到刑事局檢舉、報案，新北地檢署同年12月指揮刑事局第一度搜索，約談田朝益等人到案，查扣不法所得跡證。

據透露，許昭男、勤榮輝等被害人，事後再針對田朝益等人詐欺、犯罪事實提出檢舉，檢方抽絲剝繭、深入追查，掌握許昭男等被害人，具體匯款給田朝益金流、錄音、現金收付收據等跡證，檢方也於去年底傳訊許昭男等人開庭，製作犯罪人筆錄，完成搜索前事證訊問。

此外，許昭男、勤榮輝也於2024年4、5月間，到刑事局提告田朝益偽造廟方會議紀錄，陳報新北市政府部分偽造文書等犯行，檢方業於去年底完成許男及證人訊問。

被害人透露，很感激新北地檢署、刑事局，1年10個月來的積極偵辦、追緝，掌握事關恐嚇、施壓被害人多項重大關鍵證據，連結到與主嫌相關的犯罪集團惡劣犯行。

被害人寄望檢警收網後，讓全案水落石出，外界得窺歹徒詐取廟產後，找黑道圍事、恐嚇被害人親友的關鍵佐證，讓世人清楚看見險惡人心，希望還給信眾清淨的信仰中心，告慰被害人及神明。

新北檢警今天追查新北市石碇五路財神廟詐欺奪產案，兵分多路再度搜索廟方、主嫌辦公室，掌握被害人、證人證詞及關鍵犯案證據，偵破以信仰中心當掩護、詐取可觀香油錢的犯罪集團。（記者吳仁捷攝）

新北檢警今天追查新北市石碇五路財神廟詐欺奪產案，兵分多路再度搜索廟方、主嫌辦公室，掌握被害人、證人證詞及關鍵犯案證據，偵破以信仰中心當掩護、詐取可觀香油錢的犯罪集團。（記者吳仁捷攝）

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