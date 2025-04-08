中配不繳喪失原籍證明恐離台？ 移民署：兩岸人民不得有雙重戶籍

移民署。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/08 14:04

〔記者王冠仁／台北報導〕今天有媒體報導，聲稱有許多在台的中國配偶，近期陸續接獲移民署通知，被要求在3個月內繳附喪失原籍證明等文件，否則恐遭撤銷在台定居、戶籍，引起人心惶惶。對此，移民署表示，目前只有極少數中配尚未繳附，且此舉是為了避免雙重身分造成權利義務衝突。

今天有媒體報導指出，近來有中配接獲移民署通知，要求中配接獲通知書後，繳附「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等文件；逾期未繳，移民署將撤銷定居證並通知戶政事務所撤銷戶籍。許多中配抱怨，來台多年早與老家沒有聯繫，沒有辦法取得證明文書，質疑移民署此舉引起廣大中配恐慌。

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移民署今天回應，要求中國配偶提出喪失原籍證明，是因為兩岸關係是以單一戶籍為有序交流的依據。於2004年3月1日修正施行的兩岸條例第9條之1定有規範，要求台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用護照，以避免雙重身分造成權利義務重疊或衝突，也是維繫兩岸人員往來秩序的重要基礎。

同條例第9條之1第3項也規定，該條例修正施行前已在大陸地區設籍或領用護照之定居對象，給予6個月繳附喪失原籍證明寬限期。

移民署強調，已陸續接獲受通知對象完成繳附喪失原籍證明文件，針對部分個案，如有實際上無法克服的困難，導致無法取得喪失原籍證明文件，可向移民署反映，移民署會同陸委會及海基會等單位尋求合理妥適解決方案。

移民署表示，目前已獲准在台定居中配約14萬餘人，經清查，多數均已繳附喪失原籍證明，只有部分在台定居對象尚未繳附，這些人可能是過去因疫情或其他因素未能辦理。

移民署表示，為避免民眾同時具有兩岸戶籍，會陸續通知未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限內繳附相關文件。對於在台長住、安居樂業、認同中華民國的中配，若有文件申請上的困難，政府絕對依法保障權益，不需過度擔心。

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