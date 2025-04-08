民眾機車改裝尾燈閃瞎後方駕駛 警方：可逕向監理單位檢舉

機車改裝尾燈閃瞎後方車輛駕駛，警方表示，民眾發現疑似非法改裝車輛的情形，可逕行至交通部公路局網站填具檢舉資料。 （取自網路）

2025/04/08 13:40

〔記者歐素美／台中報導〕民眾開車行駛台中市潭子區中山路往豐原方向，遇到前方機車裝設超亮尾燈，致後方車輛駕駛完全看不到前面的路及旁邊的車，民眾將影片po上網路；大雅警分局表示，該機車涉嫌違反「道路交通管理處罰條例」規定，提醒民眾發現疑似非法改裝車輛的情形，亦可逕行至交通部公路局網站填具檢舉資料。

警方表示，經檢視民眾po網的影片，該機車行駛過程中有閃爍強光燈之行為，已涉及違反「道路交通管理處罰條例」第16條第1項第2款有關變更燈光方式的規定（例如尾燈改裝）。若民眾報案，警方將依法蒐集現場證據並拍照存證，後續將函送監理機關處理，由監理機關依法通知車主限期改善，並安排車輛回監理機關進行複驗，以確保車輛符合道路使用安全規範。

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警方並提醒民眾，未經檢驗合格或自行改裝的燈具，恐影響其他用路人的視線甚至危害民眾的行車安全；如有發現疑似非法改裝車輛的情形，亦可逕行至交通部公路局網站填具檢舉資料，以利監理機關進行查辦，共同維護交通秩序與用路人安全。

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