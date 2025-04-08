台水工會分會理事長王英凱收回扣48萬元 士檢起訴

台水公司淡水營運所。（資料照）

2025/04/08 13:29

〔記者張文川／台北報導〕台灣自來水公司的企業工會第一分會理事長王英凱，被檢、廉查出於7年前利用承辦外線工程採購案的機會，於開工前收受廠商3萬元賄賂，一年半施工期間每月另收取3%工程費回扣，共45萬3796元，士林地檢署今依貪污治罪條例之職務行為收賄罪、收取回扣罪嫌，起訴王男，並建請沒收不法所得48萬餘元。

王英凱於偵查中已自白犯行，且已繳回全部犯罪所得，檢察官起訴同時，建議法官依貪污治罪條例的減刑規定，減輕其刑。行賄王男的廠商蔡姓父女，獲檢方緩起訴，各支付公庫3萬、2萬元。

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士檢起訴指出，62歲的王英凱是台水第一區管理處淡水營運所技術士，於2018年起擔任台水企業工會第一分會理事長。他在淡水所承辦轄區用戶用水設備外線工程單價採購案，負責履約管理、驗收及計價、核銷工程款等採購作業，也任台水第一處2016-17年的外線工程採購案的監造及估驗計價人員，該採購案由蔡姓廠商得標。

蔡男質疑為何遲未開工，王男向蔡男說因為換了設計者，設計圖難產，再以贊助設計師赴大學進修學費為由，於2017年2月下旬在台水舊淡水營運所前的便利商店向蔡男收發3萬元賄款，3月初王男就通知蔡男開工。

蔡家父女認為既然王男會收錢辦事，為了請王男協助處理路單、協助工程順利進行、驗收和請款，向王提議可提供每期工程款的3%回扣給王，獲王男同意，王男第3期起雖因業務調整而不再負責監造，但仍須協助新進同仁監工，仍能掌控撥款期程。

蔡男於2017年3月至2018年8月的1年半期間，每月將回扣現金裝進牛皮紙袋，在北水撥款後1週內與王男約在工地或附近超市，將錢交給王男，18個月間共收取45萬餘元回扣。

士檢今日偵結全案，起訴王英凱，蔡姓父女緩起訴。

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