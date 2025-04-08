每小時近3件詐騙 台中警揭最常見5大騙術

黃國榮表示，現在各種型態的詐騙非常猖獗，即便阻詐的成效一直提升，但案件還是層出不窮。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/08 13:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕詐騙猖獗，台中市警局統計，近半年台中市受理詐欺案件共1萬3783件，詐欺案財損83億元，最常見的詐騙類型有假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友投資、假中獎通知等，其中近9成詐欺犯罪都是在網路，或電信接觸被害人及實施詐騙。

台中市警察局長李文章今天在市政會議表示，中市警局近3年破獲詐團逾千件、查扣不法利得逾20億；今年1、2月中市破獲詐團114件、838人查扣不法利得1.1億餘元；成功攔阻221件、計2億餘元，成效較去年同期提升39%。

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副市長黃國榮會中也指出，現在各種型態的詐騙非常猖獗，即便阻詐的成效一直提升，但案件還是層出不窮，防詐作為還是需要相關局處的宣導，因為通常不只有財產損失，也可能導致家庭破碎，不能輕視，各型態的詐騙非常猖獗，需要相關局處的協力宣導。

數位局也中補充報告，現今詐騙常用AI取信人民，包含網路/郵件釣魚詐騙，用偽冒連結發送至信箱或簡訊，進而盜取個資、帳號密碼或誘導匯款；深偽技術（Deepfake）利用AI假冒政治人物或知名人物製作假影片，聲稱有高回報的投資機會，誘騙民眾投入資金；AI變聲技術冒充受害者親友、主管聲音直接與受害者通話，誘騙受害者相信。

防範AI詐騙有幾個方法，例如檢查影片細節，若眼睛眨動不自然、嘴型與聲音不同步，可要求對方揮手測試；若接到疑似親友來電要求匯款，可掛斷後撥打對方號碼直接確認。

李文章表示，近半年台中市受理詐欺案件共1萬3783件，詐欺案財損83億元，9成詐欺犯罪都是在網路，或電信做詐騙。（記者蔡淑媛攝）

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