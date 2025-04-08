虛偽交易詐貸3.8億 賽藝集團5高階主管起訴

台北地檢署。（資料照）

2025/04/08 12:45

〔記者王定傳／台北報導〕從事進口、銷售油壓馬達、幫浦、驅動器等產品代理的賽藝集團，涉與集團旗下公司交易，卻隱匿這些公司是關係企業，以此向銀行詐貸3億8千多萬元，台北地檢署今日依違反銀行法詐欺銀行等罪嫌，起訴賽藝集團財務部副總簡宏裕、財務部經理陳秀燕、副總裁特助高瑞婷、財務部主任高欣宜、台中廠廠長周燕忠共5人；至於賽藝集團李明松已過世、副總裁李麗娟另行簽分通緝。

檢方調查，李明松與其胞妹李麗娟自1989起，陸續成立賽藝公司、機太、德峙機械、台灣藍海精機、宏裕機電、賽川機電、瑞茂機械等多家公司，組成賽藝集團；集團主要從事進口、銷售油壓馬達、幫浦、驅動器等產品代理業務，以及製造、販售由機電、幫浦、驅動器等組成的節能系統。

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檢方調查，賽藝公司自2013年至2018年間，每年都會向兆豐國際商業銀行城東分行申請「短期購料放款」、「短期購料（擔保）放款」、「短期放款應收帳款國內」等授信科目貸款，城東分行基於風險控管等相關規定，都會要求賽藝公司在申貸時，主動揭露同一關係企業，並限制不得以與同一關係企業交易名義申請貸款。

怎料，由於集團因有資金需求，李明松、李麗娟涉夥同高階主管，隱匿旗下瑞茂、德峙2家公司與賽藝公司的關係，填寫不實會計憑證，先向瑞荿公司採購馬達等名義，向銀行詐得3億5569萬餘元；之後賽藝再以銷貨給德峙公司名義向銀行申請動撥「短期放款應收帳款國內」，以此詐貸1553萬餘元。

不僅如此，2017年間，賽藝旗下的機太公司，以向同集團的瑞茂公司採購油壓零件名義，向土地銀行基隆分行申請「國內信用狀貸款」授信科目貸款，並隱匿2公司為關係企業一事，以此詐貸906萬餘元。

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