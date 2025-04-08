為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    為拍花旗木鐵道景 民眾不要命！派出所在隔壁卻沒轍

    民眾下到鐵道拍照已觸法，但當地員警無權開單告發。（鐵道迷提供）

    民眾下到鐵道拍照已觸法，但當地員警無權開單告發。（鐵道迷提供）

    2025/04/08 12:45

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉員集路花旗木大爆發，這裡因為有集集線火車經過，景色不輸阿里山的鐵道櫻花。清明連假期間吸引上萬遊客前來拍照、打卡，但少數遊客大膽下到鐵道取景，險象環生。

    此行為已觸法，田中警分局源泉派出所就在旁邊，但員警面對「博命拍照客」卻無法開單告發，派出所員警說，民眾進入鐵道內，這屬於鐵道警察的職務範圍，他們無權開單。

    台鐵警方表示，遊客行為已違反《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可罰1萬到5萬元，台鐵警方強調，他們人力有限，無法調派警力在現場監導，只能靠當地員警勸導，維持秩序。

    一名法界人士說，根據警察法第5條和鐵路法第8條都有規定，交通部得商准內政部設置鐵路警察，以為防護鐵路設施、維護鐵路沿線、站、車秩序及客貨安全。警政署鐵路警察局辦事細則亦有規定刑事警察大隊掌理事項。

    他說，民眾在鐵道內犯罪，屬於鐵路警察的職責，一般警察確實無權開單告發，除非現場有人目睹拍照或監視器拍照，再透過民眾指認身份，交由鐵路警察處理。

    源泉派出所就位於員集路鐵道花旗木旁。（記者顏宏駿攝）

    源泉派出所就位於員集路鐵道花旗木旁。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播