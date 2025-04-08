為拍花旗木鐵道景 民眾不要命！派出所在隔壁卻沒轍

民眾下到鐵道拍照已觸法，但當地員警無權開單告發。（鐵道迷提供）

2025/04/08 12:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉員集路花旗木大爆發，這裡因為有集集線火車經過，景色不輸阿里山的鐵道櫻花。清明連假期間吸引上萬遊客前來拍照、打卡，但少數遊客大膽下到鐵道取景，險象環生。

此行為已觸法，田中警分局源泉派出所就在旁邊，但員警面對「博命拍照客」卻無法開單告發，派出所員警說，民眾進入鐵道內，這屬於鐵道警察的職務範圍，他們無權開單。

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台鐵警方表示，遊客行為已違反《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，可罰1萬到5萬元，台鐵警方強調，他們人力有限，無法調派警力在現場監導，只能靠當地員警勸導，維持秩序。

一名法界人士說，根據警察法第5條和鐵路法第8條都有規定，交通部得商准內政部設置鐵路警察，以為防護鐵路設施、維護鐵路沿線、站、車秩序及客貨安全。警政署鐵路警察局辦事細則亦有規定刑事警察大隊掌理事項。

他說，民眾在鐵道內犯罪，屬於鐵路警察的職責，一般警察確實無權開單告發，除非現場有人目睹拍照或監視器拍照，再透過民眾指認身份，交由鐵路警察處理。

源泉派出所就位於員集路鐵道花旗木旁。（記者顏宏駿攝）

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