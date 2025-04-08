宜蘭三星蛋車自撞路樹 雞蛋掉滿地蛋汁四溢一片狼藉

宜蘭三星發生蛋車自撞路樹，車上雞蛋掉滿地一片狼藉。（警方提供）

2025/04/08 12:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉三星路三段一處路口，發生載滿雞蛋小貨車自撞路樹，車上雞蛋掉滿地，造成蛋殼破裂蛋汁四溢，現場一片狼藉，43歲駕駛吳姓男子自行就醫，傷勢無大礙。

三星警分局今天（8日）發布新聞稿指出，警方昨天下午3點接獲報案，指稱三星鄉三星路三段發生交通事故，轄區派出所警員到場處理，發現是吳姓男子駕駛小貨車沿著沿三星路往三星市區方向行駛，行經事發路口疑因煞車不及，先擦撞前方停等紅燈、陳姓男子所開的轎車，再自撞路樹。

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案發後，吳男自行就醫，警方對貨車及轎車等2名駕駛酒測，雙方均無酒精反應，肇事原因尚待釐清。貨車撞上路樹時，因撞擊力道大，車上大批雞蛋掉落地面，損失不貲，目擊者笑稱，駕駛人面臨「蛋蛋的憂傷」。

三星警分局呼籲駕駛人，行車請保持安全距離，並注意前方動態，切勿超速，遵守交通法規，以維護自身及其他用路人安全。

蛋車撞上路樹後車頭凹陷。（警方提供）

事故現場。（警方提供）

蛋車自撞路樹後，大批雞蛋掉落地面蛋汁四溢，損失不貲。（警方提供）

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