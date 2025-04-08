建設公司欠稅罰款1214萬賴帳拒繳 台南7旬老闆被管收

台南一家建設公司積欠1214萬多元稅罰款，72歲的林姓老闆（左）被管收。（圖由行政執行署台南分署提供）

2025/04/08 12:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1家建設公司滯欠2021年度營業稅及罰鍰、2022年度營利事業所得稅等，被移送行政執行署台南分署強制執行，該公司還滯欠1214萬4670元；執行官昨（7）日通知建設公司林姓負責人到場後，發現過去大筆金流出入、卻未清償欠稅款，向台南地院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署調查，72歲林姓男子是該公司實際負責人，從2021年至2022年間使用員工帳戶進行土地交易，存入金額合計7千萬餘元；2021年至2022年間自該建設公司帳戶提領2億8千萬餘元，卻未用來清償積欠的稅捐。

請繼續往下閱讀...

台南分署7日上午通知林男到場，執行官訊問林男銀行存款流向？林男答稱，除管銷費用，用來清償個人土地交易借貸；又林男處分公司新竹縣湖口鄉4筆土地，用來抵償與公司不相關的第三人債務。

行政執行官認為林男顯有清償稅款的可能、卻故意不履行，又有隱匿財產的情事，當場留置，並移送台南地院聲請管收。法官開庭訊問後於當天下午5點許裁定准予管收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法