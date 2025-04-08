見警心虛停靠北市建國高架槽化線 喪屍煙彈藏鞋內被抓包

警方見BMW轎車停靠在北市建國高架道路槽化線上，隨即上前盤查，發現車內有愷他命，而副駕駛李男將喪屍煙彈藏在鞋子內。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/08 12:23

〔記者陸運鋒／台北報導〕張姓男子駕車載李姓友人行經台北市建國高架道路時，疑看見巡邏警方心虛，隨即停靠在槽化線上，警方見可疑上前盤查，一開門就聞到濃厚毒品味，隨後在椅縫看見毒品愷他命殘渣，又發現李男將喪屍煙彈藏在鞋子內，2人詢後移送偵辦，警方今公布攔查影像並說明。

大安警分局調查，住在新北三峽的22歲張男，當天凌晨駕駛BMW轎車，載著21歲李姓友人前往台北市吃宵夜，途中沿北市建國高架往北方向行駛，疑因看見後方巡邏警車心虛，便向右停靠在槽化線上。

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據指出，巡邏警方見轎車形跡可疑上前盤查，張男及李男搖下車窗後，神情緊張稱是要等朋友，彈車內散發出濃厚的毒品愷他命煙味，隨即要求2人下車受檢，同時在駕駛座椅縫發現愷他命殘渣1包，隨後又在李男左腳鞋內，搜出「喪屍煙彈」依托咪酯1組，立即將2人帶回偵辦。

警詢時，張、李2人均辯稱忘記毒品是誰給的，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源，同時將向上溯源。警方呼籲，毒品具成癮性及社會危害性，切勿踏上吸毒不歸路，將持續打擊毒品犯罪。

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張男駕車載李姓友人行經台北市建國高架道路時，疑看見巡邏警方心虛，隨即停靠在槽化線上，警方攔查後在椅縫看見毒品愷他命殘渣，又發現李男將喪屍煙彈藏在鞋子內。（記者陸運鋒翻攝）

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