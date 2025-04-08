為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    見警心虛停靠北市建國高架槽化線 喪屍煙彈藏鞋內被抓包

    警方見BMW轎車停靠在北市建國高架道路槽化線上，隨即上前盤查，發現車內有愷他命，而副駕駛李男將喪屍煙彈藏在鞋子內。（記者陸運鋒翻攝）

    警方見BMW轎車停靠在北市建國高架道路槽化線上，隨即上前盤查，發現車內有愷他命，而副駕駛李男將喪屍煙彈藏在鞋子內。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/08 12:23

    〔記者陸運鋒／台北報導〕張姓男子駕車載李姓友人行經台北市建國高架道路時，疑看見巡邏警方心虛，隨即停靠在槽化線上，警方見可疑上前盤查，一開門就聞到濃厚毒品味，隨後在椅縫看見毒品愷他命殘渣，又發現李男將喪屍煙彈藏在鞋子內，2人詢後移送偵辦，警方今公布攔查影像並說明。

    大安警分局調查，住在新北三峽的22歲張男，當天凌晨駕駛BMW轎車，載著21歲李姓友人前往台北市吃宵夜，途中沿北市建國高架往北方向行駛，疑因看見後方巡邏警車心虛，便向右停靠在槽化線上。

    據指出，巡邏警方見轎車形跡可疑上前盤查，張男及李男搖下車窗後，神情緊張稱是要等朋友，彈車內散發出濃厚的毒品愷他命煙味，隨即要求2人下車受檢，同時在駕駛座椅縫發現愷他命殘渣1包，隨後又在李男左腳鞋內，搜出「喪屍煙彈」依托咪酯1組，立即將2人帶回偵辦。

    警詢時，張、李2人均辯稱忘記毒品是誰給的，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源，同時將向上溯源。警方呼籲，毒品具成癮性及社會危害性，切勿踏上吸毒不歸路，將持續打擊毒品犯罪。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    張男駕車載李姓友人行經台北市建國高架道路時，疑看見巡邏警方心虛，隨即停靠在槽化線上，警方攔查後在椅縫看見毒品愷他命殘渣，又發現李男將喪屍煙彈藏在鞋子內。（記者陸運鋒翻攝）

    張男駕車載李姓友人行經台北市建國高架道路時，疑看見巡邏警方心虛，隨即停靠在槽化線上，警方攔查後在椅縫看見毒品愷他命殘渣，又發現李男將喪屍煙彈藏在鞋子內。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播