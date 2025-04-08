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    他酒後騎微型電動車上路 沒開大燈被攔查酒測值飆1.16毫克

    邱男酒後騎乘微型電動二輪車沒開大燈被警方攔查。（記者王冠仁翻攝）

    邱男酒後騎乘微型電動二輪車沒開大燈被警方攔查。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/08 12:08

    〔記者王冠仁／台北報導〕58歲邱姓男子酒後騎乘微型電動二輪車打算返家，但他騎乘時沒有打開車頭燈，在台北市一處路口時被巡邏員警發現攔查。員警一靠近他就聞到濃濃酒味，對他實施酒測後，發現他酒測值高達1.16毫克；雖然他騎乘的是微型電動二輪車，但酒測值超過0.25毫克，也已觸犯公共危險罪嫌，被警方逮捕。

    警方調查，邱姓男子日前凌晨1時許，騎乘微型電動二輪車要返家，他行經台北市北投區大興街與磺港路的路口時，因為沒有打開車燈，當時恰好有員警巡邏經過，員警於是騎車追上將他攔下。

    員警一靠近邱就聞到濃厚酒味，員警問他「有沒有喝酒？」他疑因不勝酒力還爽快回答「有啦！」員警隨後對他酒測，發現他酒測值達1.16毫克，當場將他逮捕。

    據悉，邱事後酒醒，警方追問他在何處何地喝酒，他卻不願交代。

    警方指出，微型電動二輪車、電動滑板車、電動輔助自行車與腳踏車，在法律上皆屬於「慢車」，如果酒駕被查獲，會被處以1200元以上、2400元以下罰鍰，且當場禁止駕駛；騎乘慢車酒駕酒測值超過0.25毫克，仍會被依公共危險罪嫌送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    邱男酒後騎乘微型電動二輪車沒開大燈被警方攔查。（記者王冠仁翻攝）

    邱男酒後騎乘微型電動二輪車沒開大燈被警方攔查。（記者王冠仁翻攝）

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