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    騙投資賭場吸金8億元 「發哥」陳超羣判囚14年4月定讞

    最高法院。（資料照）

    最高法院。（資料照）

    2025/04/08 12:04

    〔記者張文川／台北報導〕綽號「發哥」的男子陳超羣，自2012年起對外自稱在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，吸引投資，聲稱每月可獲取投資額3%至10%紅利，非法吸金8億元，他潛逃出境遭通緝後返國受審。一審台南地院依銀行法罪將他判處14年徒刑，二審高等法院台南分院改重判14年4月徒刑，最高法院駁回陳男上訴定讞。

    歷審法院皆宣告沒收或追徵不法所得8億多元。判決指出，「發哥」陳超羣從2012年在高雄設辦公室，以投資澳門、新加坡賭場之名義對外非法吸金募資，宣稱可保證每月獲利3%至10%，並按時發放紅利，若投資額達到相當金額，可獲免費招待前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊，吸引諸多投資人上門投資。

    判決指出，陳明知並非銀行法組織登記的銀行，不得經營收受存款業務，且不得以借款、收受投資或其他名義，向民眾收受款項或吸收資金，卻從2012年間起，在高雄市設立辦公室組織集團，違法吸金合計8億多元。

    陳男的地下吸金集團直到2016年，財務槓桿無法支撐高額本息，陳無法再發放紅利後，決定落跑而被通緝；其5名下線落網，一審各被判刑3年多至7年多不等刑期。

    陳男遭通緝落網後被起訴，一審依違反銀行法判處14年徒刑，二審認為陳男是吸金集團主要策畫及執行者，加重改判14年4月徒刑。最高法院維持定讞。

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