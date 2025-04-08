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    新北「小小書房」外空白罷免聯署書被偷 嫌到案稱「拿回家讓鄰居參考」

    罷免團體友善店家小小書房，門口所擺放的空白罷免連署書遭一名男子拿走，警方昨將涉案的褚姓男子通知到案，他稱因想拿給鄰居參考聯署，才會不小心拿走 。（記者陸運鋒翻攝）

    罷免團體友善店家小小書房，門口所擺放的空白罷免連署書遭一名男子拿走，警方昨將涉案的褚姓男子通知到案，他稱因想拿給鄰居參考聯署，才會不小心拿走 。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/08 11:31

    〔記者陸運鋒／新北報導〕罷免團體友善店家「小小書房」，日前門口所擺放的空白罷免連署書，遭一名逛書店的男子拿走，店家事後發現連署書不翼而飛報案，新北市永和分局警方著手偵辦後，昨將涉案的褚姓男子通知到案，他稱因想拿回家給鄰居參考聯署，才會不小心拿走，詢後仍依竊盜罪嫌送辦。

    小小書房2006年成立於新北市永和，原本在竹林路巷內，2008年遷移至溪洲市場附近，以當代文學人文社哲科、藝術類書籍為主，除了有讀書會、寫作課程及手工創意課程，還會不定期舉辦各式藝文分享活動、社會議題座談、紀錄片播映等活動，許多同好因此慕名而來，在地方小有知名度。

    店主劉虹風昨在臉書貼文指出，罷免連署書旁有很多二手書刊，且上面都有標示價格，一看就知道不是免費拿的，若是免費就會寫歡迎自由索取、結緣品，質疑店外擺放的東西那麼多，若不確定是不是免費的，為何不詢問一聲，只拿走2本空白連署書。

    永和警分局調查，位在永和區文化路的小小書房，3日中午12時許，店家發現擺放店外的文件夾（內含空白罷免連署書2本）遭竊後，於昨天中午前往新生派出所製作筆錄，專案小組警方在昨下午鎖定涉嫌人62歲褚姓男子，並將其通知到案。

    據了解，褚男稱因想了解連署說明並提供鄰居參考，主要是為推廣連署工作，所以才會拿走該店2本文件夾，並沒有意圖影響連署工作，表示願意向店家致歉及和解，警詢後依竊盜罪嫌送辦，另文件夾及罷免連署書發還店家。

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