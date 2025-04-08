新北中和公寓凌晨竄火男租客3處刀傷倒臥浴室亡 警排除他殺之嫌

新北市中和一棟公寓今晨發生火警，警消趕抵灌救於20分鐘將火勢撲滅，但在浴室發現金姓男子到臥在地，且胸口及左手臂有刀傷已無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/08 10:37

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和區華安街一棟公寓今天凌晨發生火警，消防局獲報出動大批警消趕抵救援，抵達後隨即破門進入射水灌救，火勢於20分鐘左右撲滅，但在浴室發現金姓男子到臥在地，且胸口及左手臂有刀傷已無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，警方勘驗後並未發現有打鬥跡象，初步排除有他殺之嫌，至於起火原因仍有待釐清。

警消表示，消防局今晨2時2分獲報中和華安街火警後，立即出動各式救災救護車28輛、87名消防人員趕往搶救，抵達後，發現公寓4樓頂樓加蓋竄出大量火煙，人員隨即佈水線破門進入灌救，火勢於2時15分控制、2時19分撲滅，燃燒臥室雜物約6平方公尺。

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中和警分局調查，消防人員灌救期間，於浴室發現42歲金姓男子倒臥浴室，且身旁擺著1把水果刀，他的胸口及左手臂有3處刀傷，而臉部、四肢及身體則有20%的2度灼傷，但已無呼吸心跳，由救護人員緊急實施CPR心肺復甦術後送往亞東醫院搶救，仍於3時15分宣告不治。

據知，42歲死者金男原本與母親在該處租屋，去年10月母親離世後便獨自在該處居住，而父親則住在台中。

案發現場經鑑識人員勘驗，並調閱監視影像後，發現金男昨天下午5時返家後就沒有外出，火警發生前2小時住處也無人進出，由於現場並無打鬥跡象，已初步排除有他殺之嫌。警方目前已與金男父親取得聯繫，將通知前來製作筆錄，至於金男詳細死因，將由檢察官相驗進一步釐清。

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新北中和華安街一棟公寓，今天凌晨2時許發生火警，警消趕抵現場時，發現4樓頂加蓋竄出大量火煙。（民眾提供）

新北中和華安街今晨發生火警，消防局立即出動各式救災救護車28輛、87名消防人員趕往搶救。（記者陸運鋒翻攝）

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