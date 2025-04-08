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    捷運工地內賊太歲頭上動土 派出所前偷電纜被活逮

    紀男等3人在派出所前捷運工地偷電纜，被埋伏活逮。（記者邱俊福翻攝）

    紀男等3人在派出所前捷運工地偷電纜，被埋伏活逮。（記者邱俊福翻攝）

    2025/04/08 10:39

    〔記者邱俊福／台北報導〕36歲紀姓捷運工地工人，見北市警信義分局福德街派出所前自家工地門禁管制薄弱，涉嫌多次潛入行竊價值不菲的電纜線，甚至呷好逗相報，找來吳姓女友與古姓男友人，共同參與犯案，轄區警方據報直接埋伏守候，一舉活逮開車來載贓物的紀男等3人到案。

    警方調查，紀男為捷運淡水信義線東延段的電力工程泥作工人，自上月中旬開始先後2次利用深夜潛入捷運廣慈/奉天宮站地下工地行竊電纜線，本月2日深夜再度被竊後，承包商警覺電纜大量短少，損失至少30萬至50萬元，立即向警方報案。

    警方據報後，經派員現場採證，以及調閱監視器追查，發現現場有一批竊賊剪好的電纜尚未帶走，研判竊嫌會再返回拿取，立即派員進行埋伏。

    隔日清晨6時許，警方果見3名竊嫌分別駕車2輛轎車，正欲將這批剪好的電纜搬上車內竊走，馬上一擁而上將3人逮捕，並在紀男駕駛的租賃轎車內查獲安非他命吸食器、玻璃球等物品。

    警訊時，嫌犯表示所竊的電纜都透過回收商、網路販售牟利，詢後依加重竊盜、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方查扣被竊電纜、犯案工具與衣物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣被竊電纜、犯案工具與衣物。（記者邱俊福翻攝）

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