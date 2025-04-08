男獨攀南二段+馬博橫斷失聯2天 消防出動搜救

花蓮縣消防局加上林業及自然保育署玉里工作站共計出5人，上午搭直升機上山搜救。（圖由消防局提供）

2025/04/08 11:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄陳姓男子申請7天行程走南二段，不過實際行程是南二段＋馬博橫斷，他預先在玉里中平林道口丟1台腳踏車，上月29日從向陽入山。但原定4日下山的陳姓男子到6日仍未下山，手機最後開機時間是6日下午，目前鎖定太平谷至喀西帕南山為熱區，今天上午出動5人搭直升機至太平谷降落進行搜索。

花蓮縣消防局三大隊表示，男子手機6日有開機，早上6點起有開機到中午，被玉里鎮赤科山的基地台抓到信號，方位角270度；下午約2點最後開機是被瑞穗鄉中正南路的基地台抓到訊號，方位角20度，但同時間都只有1個基地台，因此估算範圍相當大，目前熱區先鎖定太平谷至喀西帕南山附近。

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花蓮縣消防局安排3名消防隊、搭配2名林業署花蓮分署玉里工作站人員組搜救隊，由空勤總隊花蓮駐地出動黑鷹直升機上午8點半降落玉里鎮永昌分校操場，載搜救人員至太平谷降落，先往西找到喀西帕南山、再往東至中平林道找人。

陳姓男子年約50歲是高雄人，有越野跑、登山活動經驗，根據消防局收到的報案資料，他入山申請資料室3月29日至4月4日走南二段（向陽~東埔），第1天與另1名獨攀的吳姓男子結伴同行。

吳姓男子表示，他與陳男上月29日宿拉庫音溪山屋、30日轆轆谷山屋、31日塔芬谷山屋，4月1日大水窟山屋，4月2日中午走到秀姑巒山頂後分道揚鑣，陳2日當晚預計住馬博山屋，行程是預計從玉里中平林道下山，找到其鎖在林道末端的登山車後，要騎腳踏車到玉里車站、搭火車到池上後再騎回去向陽開車。

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