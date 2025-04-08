男子「每天睡1、2小時」不堪長期照護壓力勒斃病母 高院仍判8年

男「每天睡1、2小時」不堪長期照護壓力勒斃病母，高等法院判決8年徒刑、施以監護2年。（記者楊國文攝）

2025/04/08 10:45

〔記者楊國文／台北報導〕長照悲歌！桃園市44歲吳姓男子前年不堪長期照顧脊椎開刀的69歲母親承受的壓力，罹患重度憂鬱症，竟將她勒斃，發現闖下大禍後不知所措，伴屍7小時才打電話自首，桃園地院組成國民法官審理後，給予2度減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判刑8年；吳男上訴高等法院審理時難過說獨自照顧母親6、7年，每天只能睡1、2小時，「後悔殺了媽媽」，高院今仍判吳8年、施以監護2年的保安處分。可上訴。

吳男今未出庭聆判，無法得知他對判決看法。

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檢警調查，吳男的父親很早就過世，尚未結婚的吳男與媽媽同住，同樣未婚的妹妹則住在隔壁，吳母有長年脊椎問題，多次手術仍未見好轉，平時只能緩慢行走，三餐則靠同住的吳男打理，吳男曾因照顧壓力太大申請長照服務，吳母前年端午節前又因病開刀，出院後先行返家休養。

起訴指出，前年6月26日上午9點30分，吳男在桃園蘆洲區住家1樓母親房門前，徒手以右手前臂橫過母親脖頸，並以左手拉住母親的左手，造成母親因頸部受外力壓迫而窒息死亡，隔7小時後，直到當天下午4點半才向警方自首。桃園地檢署偵結，以殺害直系血親尊親屬罪，起訴吳男。

桃園地院審理認為，吳男確實付出相當心力照顧母親，也因為長期照護母親，以及母親生病發出的聲音影響其睡眠，給他帶來很大的精神壓力，使他患重鬱症。案發當天，母親雖然身體不適，但此因素並非引起其殺機的刺激點，因吳為求能從照護母親獲得解脫，竟選擇勒死母親。

桃園地院認定，考量吳男獲得胞妹原諒，且參考精神科醫生鑑定意見及全案卷證，其殺人時受重鬱症影響，辨別違法能力顯著降低，而依刑法第19條第2項規定減輕其刑，另外，吳男行兇後，主動打電話向派出所警員自首犯罪，幫助檢警偵查犯罪，節省司法資源，另依刑法第62條規定減刑，將他判刑8年。

另外，依據精神科醫師證詞、精神鑑定報告等證據，審酌吳男重鬱症有高度復發可能，加上吳男未規則服藥，病識感差，有再犯之虞，命他應施予監護2年。全案上訴高等法院審理。

高院審理時，吳稱母親因椎間盤突出動手術，因疼痛難耐，都叫得很大聲，時常影響他的睡眠，為了餵母親吃藥方便，後期他都和母親同房，不過，母親痛得呻吟不止，時常造成他煩噪起來，吳承認，案發當天控制不住情緒鑄下大錯，如今收押在看守所，反而睡得較安穩。

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