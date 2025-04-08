鬼切害翻車險遭大車輾過 童語「你幹嘛…」引關注

中山高五股路段尖峰時段傳出廂型車違規切換車道，側撞一輛休旅車翻覆後，險些遭大客車撞上，連衝兩車道才停下；後方目擊駕駛車上幼童見狀，一句「你幹嘛」童語，成為車禍另一焦點。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/08 11:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高五股路段尖峰時段驚傳兩車車禍，險些波及下班車潮；警方獲報，一輛廂型車違規切換車道「鬼切」撞上一輛休旅車，休旅車遭撞翻後翻覆，險遭一輛直行客運撞上，所幸客運緊急剎車沒直接撞上，但翻覆車輛仍衝到中間車道，翻轉一圈才停下；後方駕駛搭載幼女目睹翻車後脫口一句「你幹嘛…」，吸引不少點閱，成為車禍另一焦點。

國道一隊7日晚間6時30分獲報，中山高北向33.5K處五股路段傳出兩車車禍，造成一車翻覆後連衝兩車道，翻轉一圈才停下，由於當時為下班尖峰時段，車潮密集，但幸僅兩車受損，遭撞翻的駕駛李男幸運僅受輕傷；警方對肇事甲車駕駛66歲莊男與乙車駕駛李男酒測，均無酒精反應，初判為莊男違規切過雙白實線釀禍，車禍肇因、責任歸屬仍待釐清。

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警方調查，66歲莊姓男子駕廂型車事發之際，行經中山高北上五股路段，違規變換車道時，跨過雙白實線企圖切換車道，擦撞李男駕駛的休旅車，造成李男車輛失控翻覆內線車道，車輛停下後，李男稱頭暈、手臂擦挫傷，後續自行就醫。

據了解，違規駕駛跨越雙白實線，違反道路交通管理處罰條例第33條1項4款未依規定變換車道，最高處以六千元以下罰鍰，一併開單製發。

國道警方呼籲，用路人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，切勿任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線及違規行駛路肩等容易引發事故之違規行為，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害。不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

中山高五股路段尖峰時段傳出廂型車違規切換車道，側撞一輛休旅車（見圖）翻覆後，險些遭大客車撞上，連衝兩車道才停下。（記者吳仁捷翻攝）

中山高五股路段尖峰時段傳出廂型車違規切換車道，側撞一輛休旅車翻覆後，險些遭大客車撞上，連衝兩車道才停下；後方目擊駕駛車上幼童見狀，一句「你幹嘛」童語，成為車禍另一焦點。（記者吳仁捷翻攝）

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