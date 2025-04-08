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    希臘女走斑馬線直呼汽車不讓好可怕 錄影檢舉警卻稱「未見行人」

    外籍女子持手機拍攝到她走在斑馬線時，1輛休旅車未禮讓行人，但因影片中無明確的時間和行人一同入鏡，被警方回覆難以舉發。（擷取自threads@soyaaa.ch）

    外籍女子持手機拍攝到她走在斑馬線時，1輛休旅車未禮讓行人，但因影片中無明確的時間和行人一同入鏡，被警方回覆難以舉發。（擷取自threads@soyaaa.ch）

    2025/04/08 10:21

    〔記者許麗娟／高雄報導〕1名來自希臘現住高雄的外籍女子7日在Threads發文，指日前走在高雄的斑馬線過馬路，卻遇右轉車未禮讓，直接從她前方開過，讓她直呼好可怕，以自拍影片檢舉卻被警方回覆「沒有看到行人」，警方則回應，「行人及車輛宜共同入鏡」以利舉證。

    這名希臘籍女子在Threads上發文時，同時上傳1段約20秒的手機拍攝影片，內容是她拿著手機邊走邊拍走在三鳳中街前中華二路的人行道，綠燈沿斑馬線通行建國三路口，卻有1輛休旅車疑似右轉從她前方穿過，她以此影片向警察局檢舉汽車未禮讓行人，卻被回覆「影片檔未見行人」難以舉證，讓她不滿發文指「我就是行人拿著手機在錄影啊……」。

    三民一分局表示，外籍女子於3月27日經線上檢舉汽車未禮讓行人，因當事人僅提供約5秒影片，影像中未標記違規時間，且無前段行人步入行人穿越道部分，致尚難佐證行人與汽車實際距離是否符合違規要件事實，為免舉發爭議，第一時間認為構成違規事實未明確，以不舉發為宜。將主動聯繫檢舉人，請其提供完整影像，再次進行審認，並針對違規車輛依規定予以舉發。

    警方進一步說明，遇到駕駛未禮讓的情況，有關違規事實之蒐證：1、檢舉動態違規車輛，應攝取清楚之車牌號碼，對於違規事實之構成，宜需檢附連續採證照片（影像），避免爭議。2、使用數位式設備所拍攝之照片、影片，應檢具原始檔案（數位檔），且需顯示違規之日期、時間等資料，據以提出檢舉。3、行人及車輛宜共同入鏡，以清楚判斷、佐證行人與違規車輛實際距離不足3公尺（實務上，目測以不足3個枕木紋為舉發原則）。

    警方回覆外籍女子的檢舉影片難以舉證。（擷取自threads@soyaaa.ch）

    警方回覆外籍女子的檢舉影片難以舉證。（擷取自threads@soyaaa.ch）

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