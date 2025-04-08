基警小隊長2年收受色情、賭場業者400多萬賄賂 法院重判20年

基隆市警局少年隊前小隊長周學賢。（資料照）

2025/04/08 10:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局少年隊前小隊長周學賢被控利用刑警身份當「門神」，趕走索討保護費的黑幫，長期收受色情業者、賭場業者賄賂。基隆地院審理時，面對檢方拿出業者帳冊上記載著行賄他的代號，佐證他收賄證據，周辯稱是單純「投資」，否認犯行；合議庭認為周飾詞狡辯，毫無悔意，依周犯貪污治罪條例收賄罪重判20年徒刑，並沒收周2年來共收受業者400餘萬元不法所得。

至於，周麾下的偵查佐劉政繁則被控每月去1 次夜色小吃店喝花酒，不論花費多少，僅象徵性支付5千至8千元費用，等同變相接受業者打7折優惠不正利益，法院則依劉犯貪污治罪條例違背職務收受不正利益罪判5年2月徒刑，並沒收不法所得10萬元。

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基隆地檢署2022年間接獲檢舉，刑事小隊長周學賢插乾股經營基隆市仁愛區「夜色KTV」與「大四喜棋牌社」麻將館；其中，「夜色KTV」有女子坐檯陪酒，提供半套、全套性服務，生意好到要排隊，吸引黑幫覬覦，周利用刑警身份當起「門神」，趕走索討保護費的黑幫，長期收受業者賄賂。

基隆地檢署起訴指出，周學賢自2022年2月起至2023年底擔任「夜色KTV」門神，收受「夜色KTV」負責人李仁智按月交付10萬元保護費，與1股乾股紅利（平均每月約2萬元），2024年1月起至6月11止，改以每月收受12萬元保護費，累計2年共收受夜色KTV保護費300餘萬元。周學賢另按月收取「大四喜棋牌社」麻將館負責人陳總明2萬元保護費，與插2股乾股，累計自2022年5月起至2024年6月11止，共收受賄70餘萬元。

檢方調查後將周學賢依涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、不違背職務收賄、洩密、包庇色情、賭博場所、洗錢等6項罪名起訴。法院審理時，周否認犯行，辯稱他沒有去過「夜色KTV」等地，檢警也未查獲他收賄的金流，對於檢方拿出業者在帳冊上記錄著行賄他的代號，佐證他收賄犯行，他則辯稱是「投資」。

法院審理後認定，周學賢犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪共2罪，分別判處13年與12年，合併應執行20年，並沒收犯罪所得共472萬元。劉犯貪污治罪條例違背職務收受不正利益罪判5年2月徒刑，並沒收不法所得10萬元。

李仁智犯非公務員對公務員交付賄賂罪，與圖利容留性交等罪分別判處6月、5月不等徒刑。陳總明犯非公務員對公務員交付賄賂罪、意圖營利聚眾賭博罪分別判處6月、3月不等徒刑。

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