未繫安全帶遭開單提告主張A柱擋住 因這原因獲判罰單撤銷

彰化一輛自小貨車遭舉發駕駛未繫安全帶，車主不服提起行政訴訟，法官認為照片僅拍到右半身且解析度不佳，無法證實未繫安全帶，判決罰單撤銷。（記者陳建志攝）

2025/04/08 09:36

〔記者陳建志／台中報導〕彰化一家水泥公司所有的小貨車，去年司機經台76線快速公路時，遭國道員警拍照舉發「未依規定繫安全帶」，開罰3000元，水泥公司不服提出行政訴訟，主張是小貨車的A柱擋住安全帶，要求撤銷罰單，台中高等行政法院法官勘驗照片，發現舉發的照片影像模糊，無法清楚顯示駕駛人左肩確實沒有繫安全帶，判決罰單撤銷。

判決指出，這家水泥公司的一名駕駛，去年3月21日下午3點多，駕駛自小貨車行經台76線快速公路西向27.4公里處時，遭國道警察拍照舉發「汽車行駛於快速公路汽車駕駛人未依規定繫安全帶」，開罰3000元，水泥公司不服提起行政訴訟。

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水泥公司主張，舉發照片明顯受到A柱遮擋，無法看到口袋區安全帶位置，質疑是員警拍照角度遮擋的關係，並非未繫安全帶，要求撤銷罰單。

被告的台中區監理所答辯指出，經放大檢視採證照片，駕駛人肩部處明顯無安全帶自左肩往右斜下的痕跡，足認駕駛人並未依規定繫妥安全帶，開單告發並無違誤。

台中高等行政法院法官勘驗舉發照片發現，照片中僅拍到駕駛人的右半身，駕駛人頸部左方的身體部位（包含左側領子）均未能拍攝到，且因照片的解析度不佳，方向盤內側胸口部位影像非常模糊，卻隱約有很淡、類似條狀物的影像。

法官審酌，採證照是由車輛外拍攝車內，在拍攝角度僅拍到駕駛人的右半身且有相當距離情形下，無法清楚顯示駕駛人左肩確實沒有繫安全帶，縱使有繫安全帶也可能因拍攝角度及照片解析度問題，導致看似未使用安全帶，所以駕駛人是否有未繫安全帶的行為，讓人懷疑。

台中高分院認為，處罰機關應負舉證責任，在未提出其他證據足以證明前，駕駛人有無未繫安全帶的事實，尚有真偽不明的情形，裁處罰鍰3000元，顯有違誤，應予撤銷，可上訴。

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