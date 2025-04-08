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    屏東養殖場30蘇卡達象龜失竊逮8賊 22隻下落不明

    屏東縣長治鄉一處蘇卡達象龜養殖場遭竊，警方逮竊嫌找回象龜。（圖由屏東警分局提供）

    屏東縣長治鄉一處蘇卡達象龜養殖場遭竊，警方逮竊嫌找回象龜。（圖由屏東警分局提供）

    2025/04/08 09:32

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長治鄉一處蘇卡達象龜養殖場有30隻象龜遭竊，每隻身價可達10萬元，警方5日接獲報案，由於失竊的象龜每隻重達約20、30公斤，研判有交通工具接應，經調閱周邊監視器，7日下午帶回劉姓等8名嫌犯偵辦，追回其中8隻象龜，還剩22隻全力找尋中。

    屏東警察分局表示，德協派出所於5日下午4時許接獲民眾報案稱位於長治鄉某蘇卡達象龜養殖場遭竊，共有30隻象龜不翼而飛，飼主焦急萬分，立即報警請求協助。

    德協派出所員警獲報後迅速趕赴現場，並通知鑑識人員到場進行採證，隨後展開地毯式訪查，經查失竊的象龜都多達2、30公斤重，研判竊嫌應有交通工具接應，在擴大調閱周邊監視器後成功鎖定涉案嫌疑人，於4月7日下午將20歲劉姓男子等8名嫌疑人帶返派出所偵訊釐清案情。

    警方目前已成功尋獲8隻遭竊象龜，其餘失竊龜隻仍在持續追查中，全案依竊盜罪移送屏東地方檢察署偵辦，並將持續深入調查、積極尋找其餘象龜下落，盼能儘速協助飼主全數尋回。

    分局長林明波呼籲，民眾若從事高價值寵物或特殊動物飼養，應加強場域安全防護設備，包括監視器、圍籬與門禁設施等，並定期巡檢，降低宵小覬覦風險。民眾如發現可疑人車或異常情形，請立即撥打110報案，共同守護社區安全。

    警方清查監視器鎖定作案車。（圖由屏東警分局提供）

    警方清查監視器鎖定作案車。（圖由屏東警分局提供）

    警方逮竊嫌找回象龜。（屏東警分局提供）

    警方逮竊嫌找回象龜。（屏東警分局提供）

    屏東縣長治鄉某蘇卡達象龜養殖場遭竊，警方逮竊嫌找回象龜。（屏東警分局提供）

    屏東縣長治鄉某蘇卡達象龜養殖場遭竊，警方逮竊嫌找回象龜。（屏東警分局提供）

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