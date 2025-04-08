台女遭中國男假名騙婚 還挨告重婚判刑賠償上百萬元

王女舞廳結識中國企業駐台經理，結婚才知連名字都是假的。（情境照）

2025/04/08 07:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕台籍王姓女子2016間在台北舞廳結識以假名謊稱是中國企業駐台經理的韓姓男子，前往中國青島市登記結婚才得知其真實身分，事後，王女獨自返台，韓滯留中國兩人關係漸行漸遠，王女提離婚請求但在未定案前，王女在台另結識曾男，因不諳法律在台與曾登記結婚，韓獲悉後控王女、曾男重婚並求償，王、曾被判徒刑2月並賠償上百萬元。

判決指出，韓男與被告王女2019年在青島登記結婚後，王女又與曾男2020年10月在台登記結婚，並生下2女，經韓提起重婚罪、相婚罪之刑事告訴，屏東地院判王、曾各徒刑2月，韓另提民事損害賠償判賠125萬元確定，韓男接著向橋頭地院提出侵害配偶權求償145萬，一審判賠16萬元，仍可上訴。

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被告王女指稱，她2016間在台北舞廳結識韓男，他當時以假名謊稱是中國企業駐台經理，對他熱烈追求讓她下卸下心防，2019年4月間與原告前往中國辦理結婚登記，當時她才得知其真實身分，且非企業駐台經理。當時原告軟硬兼施，更聲稱其握有親密影片，如不從，恐會身敗名裂，不得已與其完成結婚登記，主張其婚姻係建立於謊言、及強迫之上。

事後，王女獨自返台，原告滯留中國，她還曾2度申請原告來台團聚未果，而向原告提出離婚請求但遲未定案。其間她因不諳法律，在台又與曾男登記結婚，遭原告得知後，不斷找各種理由興訟，她因不懂法律，未出庭答辯全告敗訴。王女無奈指出，她實為其與原告婚姻關係之受害人，並無辜牽連曾男。

橋頭地院審理，被告不僅辦理結婚登記，甚至產下2女，足見被告已逾越正常朋友之交往行為明確，被告雖辯稱其係遭原告詐欺、脅迫才與之辦理結婚登記，但未提出相關舉證，仍判王女敗訴。

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