為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    迷走關西馬武督 4山友今凌晨獲救脫困

    新竹縣關西消防分隊員昨晚漏夜上山搜救，成功找到迷走馬武督山區的山友。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣關西消防分隊員昨晚漏夜上山搜救，成功找到迷走馬武督山區的山友。（新竹縣消防局提供）

    2025/04/08 06:21

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮馬武督登山步道昨天（7日）傍晚傳出有4名山友迷路受困，經新竹縣消防局第3大隊關西分隊上山漏夜搜尋後，今天凌晨4點18分終於把他們統統平安帶回平地。

    新竹縣消防局表示，這3女1男4名年輕山友結伴上山，昨天到馬武督登山步道健行，卻不慎迷失方向，嘗試自行尋找出路失敗，只好急電119求救，消防局獲報已經過了傍晚5點半。

    消防局勤指中心立刻透過電話指導他們用手機的GPS定位，提供精確座標給搜救人員，並叮嚀4人原地等待救援，避免進一步迷失。

    昨晚6點38分，關西分隊搜救人員抵達登山步道口，攜帶山域搜救裝備進入山區搜尋，並於9點12分成功找到了他們。經確認4人狀況穩定後，隨即護送4人下山，最終在今天凌晨4點18分順利把他們帶回登山口。

    搜救人員離去前告知4人登山應具備的安全須知，像是：登山前應下載離線地圖，以防手機訊號不佳時無法導航，並學習如何使用手機GPS報座標，以便在迷路時能提供精確位置，加速救援行動。

    此外，應隨身攜帶手電筒、哨子、保暖衣物及足夠的水源，以應對突發狀況。

    在馬武督山區迷路的4名年輕山友在3名關西消防分隊員的漏夜救援下，今天凌晨四點多平安歸來。（新竹縣消防局提供）

    在馬武督山區迷路的4名年輕山友在3名關西消防分隊員的漏夜救援下，今天凌晨四點多平安歸來。（新竹縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播