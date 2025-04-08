迷走關西馬武督 4山友今凌晨獲救脫困

新竹縣關西消防分隊員昨晚漏夜上山搜救，成功找到迷走馬武督山區的山友。（新竹縣消防局提供）

2025/04/08 06:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮馬武督登山步道昨天（7日）傍晚傳出有4名山友迷路受困，經新竹縣消防局第3大隊關西分隊上山漏夜搜尋後，今天凌晨4點18分終於把他們統統平安帶回平地。

新竹縣消防局表示，這3女1男4名年輕山友結伴上山，昨天到馬武督登山步道健行，卻不慎迷失方向，嘗試自行尋找出路失敗，只好急電119求救，消防局獲報已經過了傍晚5點半。

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消防局勤指中心立刻透過電話指導他們用手機的GPS定位，提供精確座標給搜救人員，並叮嚀4人原地等待救援，避免進一步迷失。

昨晚6點38分，關西分隊搜救人員抵達登山步道口，攜帶山域搜救裝備進入山區搜尋，並於9點12分成功找到了他們。經確認4人狀況穩定後，隨即護送4人下山，最終在今天凌晨4點18分順利把他們帶回登山口。

搜救人員離去前告知4人登山應具備的安全須知，像是：登山前應下載離線地圖，以防手機訊號不佳時無法導航，並學習如何使用手機GPS報座標，以便在迷路時能提供精確位置，加速救援行動。

此外，應隨身攜帶手電筒、哨子、保暖衣物及足夠的水源，以應對突發狀況。

在馬武督山區迷路的4名年輕山友在3名關西消防分隊員的漏夜救援下，今天凌晨四點多平安歸來。（新竹縣消防局提供）

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