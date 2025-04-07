基隆警察大搬風 11派出所長今上任

八堵分駐所由巡官陳妙姿（右）出任所長，也是此次異動中唯一的女所長。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/07 23:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局日前發布人事派令，共有11位所長異動，其中第一分局三間派出所所長全數異動，是新局長林信雄到任來首次大幅度調整，八堵分駐所更是派出去年考上警佐班的女所長陳妙姿，今日上任。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所由原延平街派出所長傅雄麟接任，懸缺由原南榮路派出所長徐紹文接手；而原中山路派出所長羅祐儒則接任南榮路派出所長。

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第二分局深澳坑派出所由原東光派出所長謝逸凡接任，而東光派出所則由原百福派出所副所長徐鵬勛出任。

原第三分局百福派出所長羅軒偉因表現優異，調任第四分局二組組長，懸缺由原八堵分駐所長林宸霆接任；八堵分駐所則由督察科靖紀小組巡官陳妙出任。另原七堵派出所長徐永煌任也表現優秀，調任三分局一組組長，懸缺由原碇內派出所長曾昭展接掌，碇內派出所則由巡官黃國凱出任。

四分局中華路分駐所及中山派出所，分別由原二組巡官陳諺錡及偵查隊分隊長潘承佑接任。

在基隆市議長童子瑋（右2）的見證下，南榮路派出所由所長羅祐儒（左1）接任。（記者吳昇儒翻攝）

延平街派出所由原南榮路派出所長徐紹文接任（右）。（記者吳昇儒翻攝）

中華路分駐所由原四分局二組巡官陳諺錡（右）出任所長。（記者吳昇儒翻攝）

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