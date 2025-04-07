抓到了！他租車拒檢撞警車躲12槍逃逸 隔日落網認了無照又吸毒

桃警攔查車輛遭衝撞，開了12槍阻止仍被逃逸，所幸隔天即將人逮捕到案，于嫌坦言無照又毒駕，心虛下才開車衝撞警方逃逸。（記者李容萍翻攝）

2025/04/07 23:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局員警5日晚間執行「雷霆除暴專案」，市警局保安大隊通報一輛白色轎車行跡可疑、拒檢，甚至衝撞警車逃逸，興國派出所員警發現該車堵在車陣中，喝令駕駛下車被拒，甚至多次換檔補油門企圖衝撞逃脫，警方顧及來往民眾安全連開12槍阻止，仍被對方逃脫後。警方專案小組昨日下午在新竹市查獲于姓犯嫌，他稱是因無照心虛又吸毒才做出一連串行為。

桃園市警察局保安大隊中隊長黃政南今日表示，警方於5日晚上執行雷霆除暴專案勤務，在中壢區培英路上發現這輛白色轎車形跡可疑且從車窗飄出毒品異味，經開啟警示燈及廣播器要求該車停車受檢，惟駕駛人不聽從警方指示停車受檢，反而駕車衝撞警車及執勤員警，造成警車受損及員警手腳多處擦挫傷。

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員警後續通報勤務中心進行攔截圍捕，後該車於中壢區環西路上遭中壢警分局興國派出所員警發現進行圍捕，未料，犯嫌仍駕車強行衝撞民車及執勤員警，員警遂依法使用警械，但犯嫌仍趁隙駕車高速逃離。

案經保大後續掌握犯嫌資料後，於6日下午於新竹市于姓犯嫌住處將其緝獲到案，犯嫌供稱係因無照心虛、加上吸食毒品的關係，才做出一系列脫序行為，全案依妨礙公務、公共危險、毀損等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

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桃警攔查車輛遭衝撞，開了12槍阻止仍被逃逸，所幸隔天即將人逮捕到案，于嫌坦言無照又毒駕，心虛下才開車衝撞警方逃逸。（記者李容萍翻攝）

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