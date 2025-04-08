好心乎雷親！想幫翻譯解紛爭 英籍男師脫口說 crazy women反挨告

歐姓英籍男老師想幫人做翻譯排解紛爭，不料他脫口說出「crazy women」，被對方黃姓女子告上台南地方法院。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/04/08 00:00

〔記者王俊忠／台南報導〕1名英國籍在台灣擔任教師的歐姓男子（中譯姓），於2023年1月12日下午在台南安平區1所小學大門前見也從事教職的黃姓女子，與兩名美籍人士在爭吵，歐男好心想幫忙翻譯，不料黃女情緒激動，讓歐男氣得罵黃女「crazy women」，黃女控告歐男涉公然侮辱。台南地院判這名英籍男師拘役20日、得易科罰金；且要賠1萬元慰撫金給黃女。

台南地院民事庭查指，2023年1月12日下午4點半許，歐男在台南安平區億載國小大門前的馬路旁，以「crazy women」等語辱罵黃女。黃女提告後，台南地院刑事庭依公然侮辱罪判歐男拘役20日，得易科罰金，1天折算1千元。因歐男上訴時間超過時效，刑事案判決確定。

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歐男在檢警調查時陳述，他不記得有沒有對黃女說「crazy women」這話，當天他看到黃女與兩位美籍人士在吵架，他上前表明可以幫忙翻譯，沒想到會挨告。檢察官審酌黃女的控訴說法與持有歐男照片，認定歐男在上述地點確對黃女說過「crazy women」，涉嫌公然侮辱。

台南地院刑庭法官引用檢方起訴說，歐男在公開場合罵黃女是「crazy women」，不特定多數人可共見共聞，且此字語在社會通念與口語意義上，是使人難堪為目的的言語，讓見聞之人對黃女產生她是令人厭惡的負面人物，客觀已貶抑黃女的品德人格與身分地位，損害其社會形象，所以該當公然侮辱要件。

刑庭法官認為，歐男僅因與黃女之間細故糾紛，即心生不滿、公然對黃女口出穢語辱罵，貶損其人格評價，行為不該，加上歐男一直未能與黃女達成和解，因此判處拘役20日。民庭法官也判認歐男要賠償1萬元給黃女，民事案還可上訴。

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