砂石車酒駕屏東里港大橋自撞 落跑被逮送辦

砂石車在里港大橋自撞中央分隔島。（里港警分局提供）

2025/04/07 23:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕65歲的陳姓砂石車駕駛今天（7日）晚上約6點19分，酒駕行經里港大橋時自撞分隔島卡在路中央，陳姓駕駛竟然落跑，里港警分局獲報前往現場處理，在附近訪查時發現陳姓駕駛隨即酒測，其酒測值高達0.61毫克，嚴重超標，依公共危險罪嫌將陳男移送法辦。

里港警分局表示，今晚6點多接獲報案後立即達到里港大橋現場並且疏導現場交通，這輛肇事由陳男駕駛的砂石車，是由里港鄉里港大橋北往南方向行駛，距離下橋不遠處時，疑似閃神自撞了中央分隔島，肇事後，陳男立即落跑離開現場，以防被查出酒駕，但沒想到警方在肇事現場訪查，馬上發現陳男在旁邊觀看，隨即對其實施酒測，陳男酒測值超標達到0.61毫克，因此依公共危險案件移送屏東地檢署偵辦。

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里港警分局呼籲，駕車千萬不要喝酒，一定要注意車前狀況及路況，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

肇事的砂石車在里港大橋自撞後駕駛就落跑。（里港警分局提供）

砂石車在里港大橋自撞中央分隔島後警方到場訪查處理。（里港警分局提供）

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