4/7 威力彩摃龜！今彩539開1注 800萬落屏東

今晚（7日）開獎的第114000086期今彩539頭獎開出1注；第114000028期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/04/07 22:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7日）開獎的第114000086期今彩539頭獎開出1注，由屏東縣內埔鄉內埔村文化路376號1樓的「昌鑫彩券行」開出；第114000028期威力彩頭獎摃龜。

第114000028期威力彩中獎號碼為「第一區：13、21、24、25、31、36。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共243注中獎，每注可得4000元；陸獎共1530注中獎，每注可得800元；柒獎共2960注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6227注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1209注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7258注中獎，每注可得100元。

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第114000086期今彩539中獎號碼為「01、06、19、26、33」。頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共7249注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2366注中獎，每注可得50元。

第114000086期39樂合彩中獎號碼為「01、06、19、26、33」。四合9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共193注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9609注中獎，每注可得1125元。

第114000086期3星彩中獎號碼為「365」。壹獎共101注中獎，每注可得5000元。

第114000086期4星彩中獎號碼為「9441」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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