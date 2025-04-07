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    首頁　>　社會

    中配周滿芝涉為中國發展組織判無罪 檢上訴最高法院撤銷改判

    台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，涉嫌違反國安法被判無罪，高雄高分檢不服提起上訴，要求撤銷改判。　（記者鮑建信攝）

    台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，涉嫌違反國安法被判無罪，高雄高分檢不服提起上訴，要求撤銷改判。　（記者鮑建信攝）

    2025/04/07 20:24

    〔記者鮑建信／高雄報導〕「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，涉嫌接受中國資助發展組織，被高檢署高雄分署依違反國安法起訴，業經高等法院高雄分院判決無罪，檢方不服判決，已向最高法院提起上訴要求撤銷改判。

    高雄高分檢指出，被告周滿芝原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，2014年間入境台灣，婚後取得身分證，並擔任「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」理事長，同時加入大陸地區統一戰線委員會，受「陝西省愛國主義志願者協會」等單位執行長崔國衛吸收、指示下，在台發起及籌備成立分會。

    2017年，周女到中國會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求贊助在台灣發展組織；隔年5、6月間，她又赴對岸面見崔等人，並簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，合議利用「高雄市新住民關懷協會」組織名義，在台灣進行「一國兩制」等統戰工作。

    高雄高分院調查，函查調查局指目前查無中國官方對「陝西省愛國主義志願者協會」等單位實質控制或相關連事證外，檢方又未舉證周女直接或間收受來自對岸資金，或有實際會晤統戰官員並獲資助，因此認定罪證不足。

    檢方不服指出，周滿芝先後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」，就是要替對岸發展組織，因此上訴要求最高法院撤銷改判。

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