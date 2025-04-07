開車吸喪屍煙彈 駕駛「全身顫抖」追撞前車害1傷

王男駕車行經新北市永和區時吸食喪屍煙彈，導致全身顫抖追撞前方李姓駕駛車尾，造成李男頸部受傷。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/07 19:32

〔記者陸運鋒／新北報導〕王姓男子今晨駕駛小轎車行經新北市永和區時，一邊開車一邊吸食「喪屍煙彈」，導致全身顫抖追撞前方李姓駕駛車尾，造成李男頸部受傷，警方獲報趕抵，意外發現王男口袋掉出的電子煙，含有毒品依托咪酯成分，當場將其逮捕移送偵辦。

永和警分局調查，待業中的25歲王男今天清晨5時許，駕駛租賃轎車從淡水住處前往永和區購物，途中行經永和區環河西路二段、保生路口時，疑因吸食喪屍煙彈導致精神渙散、手腳顫抖，不慎追撞前方26歲李姓男子所駕駛廂型車，造成李男頸部擦挫傷，所幸就醫後已無大礙。

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據查，警方處理車禍過程中，向王男索取證件抄錄時，發現他口齒不清、眼神渙散，且在掏口袋的證件時，電子煙意外掉落到地上，經檢測，與二級毒品依托咪酯呈陽性反應，當場將其逮捕。

警詢時，王男坦承一邊開車一邊吸食毒品，並辯稱喪屍煙彈是友人所寄放，警詢後依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查毒品來源，另將釐清肇事原因。

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王男駕車時吸食喪屍煙彈，導致精神恍惚追撞前車，警方到場搜出毒品後將其送辦。（記者陸運鋒翻攝）

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