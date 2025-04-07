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    鍾文智落跑》民眾檢舉送評鑑2法官涉圖利 北檢分案調查

    連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智。（資料照）

    連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智。（資料照）

    2025/04/07 17:43

    〔記者王定傳／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞後逃跑，爆發高院合議庭辦案有程序瑕疵等問題，高等法院自律委員會上週將合議庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松送評鑑；據了解，有民眾見到報導後檢舉這2名法官涉貪污治罪條例圖利及刑法枉法裁判罪嫌，台北地檢署近日收到檢舉函後已分他字案調查。

    鍾文智於2010至2011年炒作歐聖等5檔TDR起訴後，台北地院2018年命他繳交5000萬元保金免予羈押，且須限制住居、出境、出海，每天還得按時向派出所報到，2021年判刑18年後再命他繳交3000萬元保金，更改報到時間為週一、週四及週六。

    上訴二審後，高院合議庭2023年5月間改判17年6月徒刑，由於同年9月發生國寶總裁朱國榮棄保潛逃事件，二審合議庭於10月緊急傳他到庭，諭知他接受電子腳鐐科技監控（後改為電子手環），時效至去年10月17日止，期限屆滿前命他再繳2000萬元保金後，未再延長監控。

    最高法院今年3月間認定，鍾文智操縱5家TDR，其中4件審理已超過8年，依速審法減刑，部分撤銷自為裁判，共犯7罪總刑期30年5月，未料鍾卻在宣判後直接失聯，北檢調查後認定有逃亡或藏匿情形，已發布通緝，並通知外交部註銷其護照。

    鍾文智逃亡後，爆發高院合議庭辦案瑕疵問題，高院自律委員會上週開會決定將合議庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松送評鑑主要理由有三點，第一是邱、陳兩人決定鍾文智不延長科控後，竟未沒製作裁定正本送達檢、辯雙方，第二是邱忠義事後兩度在審理單上手寫「補充」其當時裁定理由，例如鍾文智身體因素等，卻未註明原因及時間。

    第三則抽換電話紀錄，依高院說法，陳勇松曾指示書記官「致電」詢問檢方對未延長科控的意見，書記官詢問後製作的電話紀錄只有「本院擬增加保金兩千萬保金，檢察官有無意見？」卻少了重點「不予延長科控」，陳發現後請書記官回憶並重製、抽換；但據悉，高檢署檢察官及書記官對這通「電話」早已沒印象，雙方說法不同，高檢署為了釐清內部人員有無疏失，已分「調」字案行政調查。

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