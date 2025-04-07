中壢警清明連假逮103人 搗破「喪屍煙彈」分裝場獲頒獎金

中壢警方清明期間赴特種營業場所擴大臨檢，查獲槍砲、毒品及通緝犯共120件103人。（中壢警分局提供）

2025/04/07 17:51

〔記者李容萍／桃園報導〕清明連假昨（6）日結束，桃園市中壢警分局統計在4天連假期間執行「雷霆除暴專案」，共出動警力逾500人，查獲槍砲、毒品及抓捕通緝犯共120件、103人，其中更在新北市三峽破獲「喪屍煙彈」毒品分裝場及原料、霰彈槍1把及子彈上百顆，逮捕陳嫌到案，市警局長吳坤旭頒發專案獎金鼓勵士氣，傳達警方打擊犯罪決心。

俗稱「喪屍煙彈」的「依託咪酯」去年底緊急改列第二級毒品，中壢警方於清明連期間，根據線報掌握，警方專案小組聲請搜索票，4日赴新竹北市三峽區民宅，破獲「喪屍煙彈」毒品分裝場及「依託咪酯」毒品菸彈原料200公克、少數大麻及安非他命毒品，查獲霰彈槍1把及霰彈6顆、手槍子彈96顆、步槍子彈1顆共103顆子彈，逮捕陳嫌（46歲）到案，訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

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中壢警分局長林鼎泰今日表示，警方清明連假期間執行雷霆除暴專案，出動警力逾500人，針對轄內酒店、KTV、遊戲場等特種營業場所擴大臨檢、封鎖聯外道路攔檢和警網巡邏盤查，破獲喪屍菸彈毒品分裝場和槍械外，也查獲通緝犯36人、毒品案23人及竊盜等刑案共120案件帶回犯嫌103人偵辦，成效豐碩。

桃園市警局長吳坤旭前往中壢警分局頒發專案獎金2萬元，鼓勵和慰勉中壢員警的辛勞，由林鼎泰代表接受，吳坤旭強調警方掃黑、緝毒、肅槍打擊犯罪的決心，也傳達關心員警執勤注意安全。

林鼎泰提到，中壢轄區人口多、流動人口多，轄區平日、假日白天晚上停留人口均近50萬人，六都行政區僅次板橋、全國第2多，轄區大、發生刑案自然較多，警方戮力維護治安、打擊犯罪不懈怠。

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中壢警方清明期間赴特種營業場所擴大臨檢，查獲槍砲、毒品及通緝犯共120件103人。（中壢警分局提供）

中壢警方清明期間赴特種營業場所擴大臨檢，查獲槍砲、毒品及通緝犯共120件103人。（中壢警分局提供）

中壢警方清明期間赴特種營業場所擴大臨檢，查獲槍砲、毒品及通緝犯共120件103人。（中壢警分局提供）

警方破獲喪屍煙彈分裝場及霰彈槍刑案，市警局長吳坤旭（左）頒獎金鼓勵，中壢警分局長林鼎泰（右）代表接受。（中壢警分局提供）

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