台84學甲交流道段砂石車追撞曳引車 司機命大僅輕傷

曳引車載運重機具，尾端的機械動臂被砂石車追撞上。（民眾提供）

2025/04/07 17:36

〔記者楊金城／台南報導〕台84線台南學甲交流道段，今天（7日）中午12點多發生1輛砂石車追撞前方曳引車車禍，曳引車上載運重機具，砂石車車頭猛力一撞重機具的機械動臂，有如正中一記重拳，造成車頭全毀，28歲王姓司機的駕駛座剛好擦邊，命大僅受輕傷。

車禍地點在台84線西向7.9公里學甲段，涉嫌肇事的王姓司機駕駛砂石車未注意前方車況，在外側車道從後猛力追撞前方拖板曳引車。

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曳引車挨撞，林姓司機趕緊停車查看，竟是後方砂石車追撞車尾；後方車斗載運抓取鋼板如挖土機的重機具，砂石車追撞上來，車頭猛力撞上重機具的機械動臂。

重機具的機械動臂撞上砂石車車頭中間位置，正好避開駕駛座，砂石車車頭全毀，幸好王姓司機逃過一劫。

台南市消防局學甲、將軍消防分隊趕往救援，將輕傷的王男送往麻豆新樓醫院救治。

學甲警分局派員處理這起事故，並在台84線和台19線管制上、下學甲交流道的西向車輛，避免塞車。砂石車撞曳引車的車禍原因有待調查釐清。

砂石車追撞上來，車頭猛力撞上前方曳引車上的重機具機械動臂，消防隊救出砂石車司機。（民眾提供）

砂石車追撞前方曳引車上重機具的機械動臂，造成車頭全毀，司機逃過一劫。（民眾提供）

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