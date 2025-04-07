桃園翁突開車門害騎士父子摔傷 網罵「不顧他人死活」

陳姓老翁桃園楊梅路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。（記者李容萍翻攝）

2025/04/07 17:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市76歲陳姓老翁上月底駕駛豐田白色轎車，在楊梅區新成路停車時，疑未注意後方車輛，逕自打開車門造成後方機車翻覆車禍，機車騎士賴姓男子載著2歲幼兒雙雙摔倒路中，賴男受傷，網友看不下去昨天在影音社群平台PO文，引起網友熱議，紛紛留言大罵「亂開車門，完全不顧他人死活，真的很XX」、「老三寶上路」！

楊梅警分局交通分隊長梁興祺今日表示，陳姓老翁上月29日上午10點57分，開車至楊梅新成路路邊停車，疑未注意後方車輛，直接打開車門，造成後方23歲賴男機車騎士載著2歲幼兒閃避不及，車門撞擊機車翻覆，賴男父子2人摔倒路中，賴男右手、右膝擦挫傷，幸幼兒未受傷，陳男、賴男酒測值均為0，警方調查釐清車禍，陳姓老翁開車門未注意後方車輛肇責較大。

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網友將該車禍影片PO網，畫面中，賴男載幼兒行駛事故地點，陳姓老翁突然打開車門，造成賴男父子摔倒路中受傷，陳一度先查看車門有無受損，之後才前往關切已摔倒在路中央的賴男父子，引起網友紛紛留言批評，網友說，「造成車禍事故還一直在顧他的車門」、「看了很肚爛」，也有網友驚嚇說，「如果再晚個幾秒重型吊車經過就是悲劇」。

對此，楊梅警方強調，駕駛車輛在道路停車或臨停開啟車門，應注意後方車輛，避免發生車禍，如未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，依道路交通管理處罰條例規定，將處2400以上、4800元以下罰鍰。

陳姓老翁桃園楊梅路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。（記者李容萍翻攝）

陳姓老翁桃園楊梅路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。（記者李容萍翻攝）

陳姓老翁桃園楊梅路邊停車直接打開車門，後方賴男機車騎士父子翻車摔路中受傷。（記者李容萍翻攝）

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