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    台美合作打詐再溯源 破黑幫機房及虛幣詐騙扣押3千萬贓款

    警方在土城機房逮竹聯幫江姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在土城機房逮竹聯幫江姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/04/07 17:57

    〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局前年底與美國國土安全調查署（HSI）合作調查假徵才廣告詐騙案，當時先逮系統商及工程師，經透過金流面及資通面溯源追查，再破獲國內虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，共獲13名犯嫌，其中7嫌遭法院羈押，查扣不法犯罪所得（含不動產及虛擬貨幣）逾3600萬元，為台美合作打擊犯罪再添一筆。

    檢警當時偵辦假徵才廣告詐騙案，與美國HSI合作，發現詐團以一條龍方式詐騙被害人，甚至還向美國Godaddy平台購買網域，為詐騙集團客製化假投資、徵才網站，初查約有250人受害，經溯源金流，發現該詐團分工細膩，並由天道盟等黑幫統包以交易虛擬貨幣方式在台洗錢。

    警方調查，天道盟太陽會幹部孫姿皓（38歲）與詐團合作，在新北市中和經營虛幣貨幣實體店，當遭詐騙民眾按詐欺集團指示，向孫嫌店面購買虛擬貨幣時，孫嫌即指揮旗下成員，分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。

    警方調查發現，孫男等人以此手法詐騙超過4200萬元新台幣，CALL客機房則交由有竹聯幫背景的25歲江姓男子負責，以多層次傳銷話術及明顯高於交易所匯率讓被害人購買「昂貴」泰達幣，但實際上被害人只看到APP內的金額，其中新北一名婦人被騙走450萬元退休金為最多。

    警方循線逮孫嫌及江嫌旗等13人到案，查扣不法所得116萬元，孫嫌虛擬錢包內泰達幣634450顆（約計2041萬元），並查扣江嫌名下1500萬元房地產，正擴大追查。

    警方提醒，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙網站截圖。（記者姚岳宏翻攝）

    詐騙網站截圖。（記者姚岳宏翻攝）

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