麥當勞少女疑遭性侵主管不起訴 雙親將再上訴籲被害人勇敢出面

少女父母在律師（左）的陪同下受訪。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/07 16:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕麥當勞打工少女疑遭性侵案，李姓主管今日經檢方認定罪嫌不足不起訴。少女家屬悲憤的表示將要提出上訴，少女父親也希望曾有和他女兒類似經驗的被害人，能勇敢的站出來，不要讓惡人再害人。

17歲少女是去麥當勞打工，疑遭男主管利用排班權勢性侵長達1年，以致罹患憂鬱症，去年11月輕生離世。案經士林地檢署調查，今（7）日偵結，認定犯罪嫌疑不足，處分不起訴，但可聲請再議。

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少女父母今日在律師陪同下出面受訪，少女母親情緒痿頓哀傷，父親則痛心的表示，媽媽每天都在崩潰邊緣。今天得知不起訴，當下整個人都崩潰了。

他說，從事發後，麥當勞至今沒有道歉，不起訴處分讓他感到司法似乎只是在保護有錢人。

少女父親說，外界都一直說他們是為要錢要賠償，可是他們從來沒有講過要多少錢。唯一一次，是媽媽跟他們的經理、公關說過一句話：「你們的女兒值多少錢？那我女兒就值多少錢。」

少女父親說，他們從頭到尾「要的只是一個道歉。」但是到連一句真正的道歉都沒有收到。麥當勞只是發了聲明稿，內容講得卻好像這件事不是在麥當勞發生的，講得好像在誣賴他們。

少女父親無奈的表示，有人在網上攻擊我們，認為說我們在炒作，他反問道：可是那個真正加害的人，到現在一句話都沒有說過，躲起來了，連個人影都沒有看到。這樣對嗎？這樣合理嗎？

他表示，曾看過女兒的Line講過，和她同事講過，還有其他人有過類似的經驗，希望對方也能勇敢的出來指證。不要讓壞人再繼續在外面害人。

少女父親表示，今天檢察官說不起訴，我們真的沒有辦法接受，後續一定會跟律師繼續討論，提起再議，看可以怎麼再走下去，什麼樣的法律途徑還可以用。

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