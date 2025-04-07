觸碰他人車輛被喝止 男子大鬧營業所傷人、砸壞東西、拿走帽子

修車子觸碰其他顧客的車子被副所長喝止後，展開瘋狂破壞行徑，施姓男子最後被南投地院以竊盜罪名判刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/07 16:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕5旬施姓男子到汽車營業所修車，觸碰其他顧客車輛，遭營業所洪姓副所長喝止，即展開瘋狂暴力行為，拖行洪男、砸壞另名蕭姓銷售顧問手機，拉傷蕭男，再拿走蕭的帽子，再到一樓大廳砸電話、紅酒、茶水機、微波爐機，因洪、蕭撤回傷害、毀損等告訴，南投地院法官近日將他依竊盜罪名判刑3月。

54歲施姓男子去年7月初到南投縣某鄉鎮的toyota營業所維修車子，在等待維修時，觸碰在保養廠的其他顧客的車子，遭該所洪姓副所長上前喝止，施男開始發狂，用手拉洪男的褲帶將其拖行，而該所蕭姓銷售顧問見狀用手機錄影蒐證，被他發現後即搶下蕭的手機，將手機狠摔在地。

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接著要追打洪姓副所長，洪男往2樓跑時，蕭男拉住施男，兩人拉扯間，蕭男受傷，而他還不罷休，拿走蕭男桌上的帽子，接著追到2樓踹壞員工辦公室的門鎖砸壞裡面物品。

施男後來再到一樓大廳，將5支大廳電話、水壺、茶水間電風扇、電話、紅酒12瓶及一些食品、微波爐、茶具、桌椅都砸壞，該營業所後來報警，警方到場後才結束施男瘋狂破壞舉動。

施男在被南投地檢署起訴，移審南投地院後，他與洪男和蕭男調解，洪蕭撤回傷害、無故侵入他人建築物和毀損等告訴，而施男偷走蕭男的帽子的竊盜、以強暴脅迫妨害他人行使權利等罪名，因為非告訴乃論不得撤銷，竊盜罪刑比較重，因此以竊盜罪判刑3個月。

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