法官酒駕！司院、監院建請免職 張軒豪結巴辯：非情節重大

宜蘭地院法官張軒豪因酒駕被判刑定讞且停職中；懲戒法院職務法庭今辯論終結，司法院、監察院均建請免職懲戒， 張結辯時2度結巴稱，違反情節非重大、未達免職程度，並對本報稱「拜託、不要拍我！」，定本月14日下午宣判。（記者楊國文攝）

2025/04/07 16:27

〔記者楊國文／台北報導〕7年前因駕車肇事逃逸被判緩刑的宜蘭地院法官張軒豪，去年8月酒後上路，遭警方攔撿並測得其酒測值高達1.05毫克，幾乎是爛醉程度，宜蘭地檢署以公共危險罪起訴張，高等法院依公共危險罪判4月，可易科罰金12萬元定讞，並慘遭停職處分，懲戒法院職務法庭今辯論終結，司法院、監察院均批評張有損法官尊嚴、且情節重大，當庭建議將免職重懲，張兩度結巴主張，他雖觸犯酒駕，但未達情節重大，不應將他免職處分，定4月14日下午3時宣判。

政府一再宣導「酒駕零容忍」政策，但張軒豪法官身為法官，竟做錯誤示範，還被判刑4月定讞，成為近年來法官酒駕被判刑的罕見案例。

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懲戒法院今下午2時30分開庭，庭訊近50分鐘後結束。張軒豪離開高院時，針對何以身為法官，認為酒駕並非情節重大等、未達免職處分等問題，均拒絕受訪，一再請託「不要拍」、「拜託，拜託」，即離去。

法官評鑑委員會認定宜蘭地院法官張軒豪酒駕情節重大，損害司法形象，報請司法院移送職務法庭審理，建議罰款4個月月俸，約60萬元。另一方面，監察院調查亦認定張軒豪身為法官，竟在辦公室飲酒後仍執意酒後開車，違反法官法、法官倫理規範等規定，情節重大，將他彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。

檢方調查，張軒豪法官於2014年8月19日下午5時30分在辦公室飲用酒精含量40％的伏特酒洋酒，5時45分開車離開宜蘭地院停車場，當晚8時45分行經宜蘭市環市南路與縣政二路街口，因占用車道搶先左轉被警方攔查進行酒測，酒測值高達1.05毫克，涉嫌酒駕，觸犯公共危險罪；據悉，警訊時張稱酒測值雖然高，但他意識清楚，並未酒醉，否認酒駕。

檢方偵訊時，張軒豪終於坦承酒駕；檢方認為，張飲用伏特加烈酒竟仍酒駕，身為法官「知法犯法」，且偵查中未如實交代飲酒時間、地點及過程，將張依公共危險罪起訴。

宜蘭地院審理指出，張軒豪和律師請求考量他擔任法官多年，表現良好，給予緩刑，但法官認為，張身為「自家人」，先前因肇事逃逸罪，已被判刑4月、緩刑2年確定，應知悉守法及不得酒駕的重要性，卻仍酒駕，甚至酒測值高達1.05毫克，考量張因肝臟移植領有極重度身障手冊，判刑4月徒刑。全案上訴高院。

高院以張身為法官竟酒駕，且有肇逃前科，未見悔意，駁回上訴定讞，未給予緩刑。

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