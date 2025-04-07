彰縣家長控幼童遭教師不當接觸提告 縣議員、律師都說話了

彰化縣議員許雅琳今在議會開記者會，要求彰化縣政府教育處重新調查學童疑遭教保員有不當接觸行為，她說，教育處已口頭承諾會重啟調查。（記者張聰秋攝）

2025/04/07 16:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年底彰化縣某幼兒園發生教師不當對待幼童，導致學生身心受創，彰化縣政府教育處經過3個多月調查，日前以無監視錄影畫面，沒有直接證據可佐證而不構成違法結案，受害學童的家長委由律師提出妨害性自主告訴，並向縣議員許雅琳陳情，許雅琳表明要求給真相而非結論，要求重新啟動調查。許雅琳表示，教育處目前口頭上有承諾，他們會再重啟調查。

這起疑似教保員對4名年齡在2歲到4歲幼童發生不當接觸，而出現幼童肛門紅腫、脫皮，恐懼上學，甚至就醫驗傷，被診斷創傷後壓力症候群（PTSD），有幼童因此常躲櫥櫃、怕洗澡、夢中哭喊「老師不要」、「finger inside」，造成身心創傷，許雅琳今召開記者會抨擊教育處的調查結果，讓人無法信服。

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許雅琳說，「我們要的不是一個結論，要的是一個真相。經歷了3個月漫長的等待與家長的內心煎熬，只要為人家長應該都可以了解，我們絕對尊重委員的專業，但沒有辦法接受這份調查報告，因為裡面有說辭矛盾的地方，證據不夠完整的地方，更不能接受這份報告裡面忽視了小朋友的反應」。

許雅琳要求教育處負起該負的責任，用正面的態度對待這件事情，補足證據不足的地方，並且主動訪談家長，追查清楚是否還有其他的受害者，同時啟動心裡輔導機制，讓幼童能夠回歸原本的生活，在心理上能夠回歸平靜。

許雅琳強調，學校通報的環節有必要再檢討，不能因為時間差而導致更多案例的發生。

律師廖國竣指出，教育處以無明確畫面排除嫌疑，明顯失職，已替家長提出妨害性自主刑事告訴。一起案件，最先調查的單位最有責任，趕快把證據還有所有的內容調查清楚，當最先調查單位這件事情沒做到的時候，後續的調查都會非常的困難，就像現在一樣，現在老師就會說，我完全都沒有幫他擦過屁股，這個就會是非常大的一個問題，教育處應該要趕快負起應該要做的責任，不要變成整個案子最大的加害者。

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家長委任律師廖國竣說，教育處以無明確畫面排除嫌疑，明顯失職，已替家長提出妨害性自主刑事告訴。（記者張聰秋攝）

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