詐團怕黑吃黑！ 車手帶「密錄器」被強力監控

警方逮捕陳姓車手。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/07 15:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕詐騙集團監控旗下成員無所不用其極，新北市三峽警分局前日破獲詐騙案，抓回陳姓車手，發現他身上有奇怪配備，經查為配備有SIM卡的「密錄器」，用以直播車手行動全過程，以供上游成員監看。警方將陳男與一同出勤的監控手侯姓男子逮捕，2人依法送辦。

據悉，62歲許姓婦人去年底透過Facebook廣告，被誘騙進詐騙投資群組，聽信詐團成員在假網頁進行投資，面交加上匯款一共交付21筆鉅款，總計超過3000萬元。

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許婦欲出金卻遭詐團一再推拖，問過家人朋友後驚覺遭詐，於是報警。警方與許婦提出將計就計，設局讓詐團成員自投羅網。許婦與詐團成員相約前日在三峽區北大社區附近見面，車手陳男依約出現，警方一擁而上將其制伏，另同步將躲藏在附近的監控手侯男一併逮捕。

警方扣回假證件、假印鑑、存款憑證，並搜出陳男身上的「密錄器」。陳男向警方供稱，密錄器是第二層保險，除了監控手外，密錄器可以觀看取款全過程，避免黑吃黑。警詢後，依詐欺罪嫌，將陳、侯2人移送法辦，並將持續向上溯源。

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陳姓車手配戴密錄器，方便詐團監控。（記者徐聖倫翻攝）

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