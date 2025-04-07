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    高雄A30死亡數高 交通局:八成頭部外傷、高齡者戴西瓜帽居多

    高雄A30死亡數高，交通局長張淑娟說明，八成頭部外傷、高齡者戴西瓜帽居多。（翻攝官網）

    高雄A30死亡數高，交通局長張淑娟說明，八成頭部外傷、高齡者戴西瓜帽居多。（翻攝官網）

    2025/04/07 15:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員湯詠瑜引用台灣酒駕防制社會關懷協會統計，針對A30類道路交通事故死亡人數，高雄市近10年有9年排第一；交通局長張淑娟答詢指出，A30死亡八成是頭部外傷，以高齡者配戴西瓜皮安全帽居多。

    湯詠瑜表示，針對A30類（指酒後駕車交通事故造成人員當場或30日內死亡之人數）道路交通事故死亡人數，高雄市近10年有9年排第一，是否存在重度醫療資源分配有不均衡情形?或是配戴安全帽種類造成?要求交通局須研議相關措施改進。

    張淑娟說明，A30死亡八成是頭部外傷，以高齡者配戴西瓜皮安全帽居多，從許多事故影片發現撞擊當下安全帽即脫落，另也有大車、闖紅燈等原因，將來會加強各種類安全帽的宣導。

    湯詠瑜進一步提及市區危險路口，十大危險路口有四個在其選區，其中中華路與民生路口（近大同醫院），四維光華路口常發生交通事故，建議重要路口人流較多，若安全與行車效率取捨，要以安全為重，可以針對尖離峰時間做管控，交通局應將科技專業用於改善危險路口。

    張淑娟指出，中華路與民生路口，機車與快車道衝突，與四維光華路口相同，希望民生路路型要改善，涉及道路工程需要工務局協助，目前已有方案；四維光華路口最安全是以號誌輪放，但造成車輛回堵，現又改早開時相，將繼續觀察。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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