平台開股票分析課收會員牟利 法官判無照「分析師」6月徒刑再罰百萬元

基隆地院近日審結，認定李男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，併科罰1百萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/04/07 14:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子李文彬未經金融監督管理委員會許可，竟於2021年10月至2022年4月間，在Press Play Academy學習平台內開設「彬哥的當沖世界」專案課程，發表預測股票走勢相關內容，收取會員。檢調接獲線報後，約談李男，並依法他起訴。基隆地院近日審結，認定李男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，併科罰1百萬元。

檢調查出，李男未具證券投資分析人員資格，也未登錄為證券投資信託事業或證券投資顧問事業的業務人員，依金管會規定，不得經營證券投資顧問業務。李男卻於學習平台內開課，提供每日發表盤前股市預測及股市分析文章、特定股票之漲跌預測、買賣時點、價位等分析意見或推介建議，給訂閱課程的會員們。

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會員則分為每月999及1599元，後者可加入LINE群組「彬哥的當沖世界」直接向「分析師」詢問股票投資意見。而平台扣除2成的分潤後，剩餘8成則匯入李男的帳戶中，估算共獲得近358萬元。

調查局基隆市調查站獲報後，通知訂購會員到站說明，並函請金管會釐清李男有無證券投資分析人員資格。經確認李男未具資格且向會員收費後，依非法經營證券投資顧問業務罪，將李男移送法辦。檢察官偵訊後，依法將李男起訴。

法官審理時，李男坦承自己並未具備證券投資分析人員資格，卻在平台上開收費課程，但請法官依刑法第59條酌減其刑，及給予緩刑。

法官調查，李男犯案所得高達近358萬元，情狀並無足以引起同情而顯可憫恕之處，且先前曾處公共危險罪，故不予減刑予緩刑。

法官認定，李男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，併科罰1百萬元。另收取會員訂閱費近358萬元部分，先前已繳交國庫16萬元，其餘部分並未扣案宣告沒收，全案仍可上訴。

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