為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    投幣100元開賭！台中某大學學區藏賭窟 自助棋牌館變麻將場

    警方突襲自助棋牌館。（警方提供）

    警方突襲自助棋牌館。（警方提供）

    2025/04/07 14:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區某大學附近一間自助棋牌會館，在業者消極管理下，竟搖身一變成了暗藏玄機的賭場，警方根據線報探訪屬實近日突襲，當場查獲3男1女正在桌上用撲克牌作籌碼，明目張膽進行麻將現金賭博，警詢後全案依賭博罪嫌送辦。

    第六分局今天說明案情指出，這間位於大學附近的棋牌會館採自助式，現場無營業人員，而是在館內擺滿麻將桌，以自動投幣機收費方式，供消費者以1小時100元的金額繳交使用費。也因為業者的消極管理方式，致使賭客利用此漏洞在通訊軟體揪團前往，以麻將方式賭博財物。

    警方經查訪確認情資屬實，上週五前往查緝時，當場查獲3男1女共4名賭客，正以撲克牌作為籌碼在牌桌上計算輸贏，警方同時查扣賭資、麻將1副、牌尺4隻、撲克牌1副、搬風骰子1個等贓證物，詢後依賭博罪嫌送辦，另依第三方警政，報請市府聯合稽查小組將該處所列為重點臨檢稽查目標場所，加強行政干預，遏止賭博情事再度發生。

    第六分局長周俊銘表示，近年在各大學周遭興起麻將社、棋牌社等休閒處所，提供學子一個休閒、交誼的管道，卻有不肖人士，利用該場所從事賭博行為，警方絕不容許以棋牌社、麻將社等營業場所掩護非法經營賭博，希望流連於類似場所的學生能迷途知返，警方也將持續掃蕩轄內非法場所除惡務盡，優化轄區治安。

    現場4名賭客正在進行麻將現金賭博。（警方提供）

    現場4名賭客正在進行麻將現金賭博。（警方提供）

    警方查扣的證物。（警方提供）

    警方查扣的證物。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播