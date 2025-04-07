投幣100元開賭！台中某大學學區藏賭窟 自助棋牌館變麻將場

警方突襲自助棋牌館。（警方提供）

2025/04/07 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區某大學附近一間自助棋牌會館，在業者消極管理下，竟搖身一變成了暗藏玄機的賭場，警方根據線報探訪屬實近日突襲，當場查獲3男1女正在桌上用撲克牌作籌碼，明目張膽進行麻將現金賭博，警詢後全案依賭博罪嫌送辦。

第六分局今天說明案情指出，這間位於大學附近的棋牌會館採自助式，現場無營業人員，而是在館內擺滿麻將桌，以自動投幣機收費方式，供消費者以1小時100元的金額繳交使用費。也因為業者的消極管理方式，致使賭客利用此漏洞在通訊軟體揪團前往，以麻將方式賭博財物。

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警方經查訪確認情資屬實，上週五前往查緝時，當場查獲3男1女共4名賭客，正以撲克牌作為籌碼在牌桌上計算輸贏，警方同時查扣賭資、麻將1副、牌尺4隻、撲克牌1副、搬風骰子1個等贓證物，詢後依賭博罪嫌送辦，另依第三方警政，報請市府聯合稽查小組將該處所列為重點臨檢稽查目標場所，加強行政干預，遏止賭博情事再度發生。

第六分局長周俊銘表示，近年在各大學周遭興起麻將社、棋牌社等休閒處所，提供學子一個休閒、交誼的管道，卻有不肖人士，利用該場所從事賭博行為，警方絕不容許以棋牌社、麻將社等營業場所掩護非法經營賭博，希望流連於類似場所的學生能迷途知返，警方也將持續掃蕩轄內非法場所除惡務盡，優化轄區治安。

現場4名賭客正在進行麻將現金賭博。（警方提供）

警方查扣的證物。（警方提供）

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