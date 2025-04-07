花蓮8歲男童遭鄰居狗撲咬縫16針畫面曝！ 家長：去年曾咬死貓

八歲男童走在路上卻被惡犬追咬，造成撕裂傷縫了16針。（翻攝監視器）

2025/04/07 14:07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮秀林鄉銅門部落有8歲男童日前在住家附近馬路散步，突然遭鄰居養的黑狗從後方撲咬，造成小腿嚴重撕裂傷，縫了16針，過程都被監視器拍下！小男童的家長指控，鄰居家的狗是攻擊累犯，去年8月也有咖啡店的貓咪被同一戶飼主家的狗咬死，結果案件還沒開罰，狗狗又逞凶！對此花蓮縣動植物防疫所表示，將依照動保法將傷人的犬隻沒入。

8歲男童在社區散步、突然有犬隻從後方追撲男童，張口就是猛烈撕咬小腿，當場血流如注，小孩被咬劇痛慘跌柏油路上，家長看到嚇壞、急忙上前查看，過程都被監視器拍下。

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葉姓家長心疼表示，前幾天教會活動，小孩只是要去洗手間，突然聽到小孩慘叫，衝過去看發現咬痕很大，趕快揹著孩子去醫院急診，縫了16針，他說，附近村民不少人都有被追咬的經驗，飼主家養了很多隻狗都沒在綁繩，看著讓人心驚膽跳！

貓被咬死的馬姓村民也說，該飼主家養很多隻狗，有幾隻攻擊性很強，常常遛狗還不牽繩，看到弱小的動物都會追咬，光是他家就有2隻貓去年3月、8月被咬死，也有其他村民被咬，但之前大家都太善良了。他說，去年貓被咬他有報案、通報防疫所，用意是希望不要再有攻擊事件發生，但至今沒開罰，效率很差，才會造成又有小孩子被咬傷。

對此花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，去年8月馬姓民眾通報的咬死貓案件，從監視器畫面共有3隻狗被帶出遛狗而發生攻擊事件，兩造之間也有提告，由於今年2月民眾才提供不起訴處分書，上月已發文當事人及飼主在明天8日陳述意見，預計罰1萬5千元至7萬5千元罰款，並將3隻狗列入攻擊性犬隻，之後如飼主要再帶出遛狗，依法就須有人陪同、做牽繩等適當防護措施。

周黃得榮說，由於在飼主意見陳述前，本月2日又發生犬隻攻擊咬傷人，因此依照動保法規定，今天防疫所會同警方將犬隻扣留及沒入，飼主得為自己管理不當付出代價。

8歲葉姓男童的小腿被惡犬咬傷當場血流如注，送醫後縫了16針，家長說，傷口會慢慢好，但很擔心小孩內心留下陰影。（葉姓家長提供）

花蓮犬隻去年咬死貓咪、上週又傳出咬傷男童。（取自監視器畫面）

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