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    澎湖縣務會議 表揚防範詐騙有功人員

    澎湖縣務會議，縣長陳光復公開表揚防詐有功人員。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣務會議，縣長陳光復公開表揚防詐有功人員。（澎湖縣政府提供）

    2025/04/07 13:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕反詐成為全民運動！澎湖縣政府今（7）日召開縣務會議，由縣長陳光復主持，會中主要表揚阻攔詐騙有功人員，希望有效降低詐騙率，避免民眾血汗錢被詐騙集團詐乾，尤其澎湖傳出許多退休人員，連退休金老本都騙得精光，無法安享晚年生活。

    近來詐騙手法層出不窮，尤其隨著AI科技的發展，詐騙手段更為多元，陳光復提醒民眾，應提高警覺，勿輕信陌生人話術，避免陷入假投資真詐騙的陷阱。如遇可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線或110報警尋求協助。他感謝警察同仁與金融機構行員的機警應對，成功阻止詐騙案件，守護民眾辛苦累積的積蓄。

    經統計分析，澎湖離島地區1去年1月至12月間，受理詐騙案件共計516件，平均每月43件，今年1月受理37件與113年1月56件相比，已大幅下降，但財損金額仍達到新臺幣3667萬餘元，37件詐騙案件中有13件是假投資詐騙，騙走了2571萬餘元。

    在打詐成效方面，統計今年1月間裡，攔阻匯款2件，攔阻金額新臺幣49萬餘元，破獲詐騙案20件，警察局會持續追查詐騙案件，強力打擊詐騙。阻詐人員成功攔阻詐騙案件，有效保障民眾財產安全，名單如下：二信合作社白沙分社辦事員楊錦妃、第一銀行澎湖分行專員陳莉君、白沙分局白沙派出所所長呂國志、警員歐志強，及馬公分局光明派出所警員陳囷嗌、喻麗軒。

    服務績優團隊A組：馬公市第一衛生所 ，獲得縣長陳光復公開表揚。（澎湖縣政府提供）

    服務績優團隊A組：馬公市第一衛生所 ，獲得縣長陳光復公開表揚。（澎湖縣政府提供）

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