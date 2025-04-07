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    偷豬肉攤里肌肉回家煮被逮 竊賊賠2萬獲判免刑

    基隆地院審理後，認為李男犯行非重，且已獲得攤主諒解，予以免刑。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審理後，認為李男犯行非重，且已獲得攤主諒解，予以免刑。（記者吳昇儒攝）

    2025/04/07 13:34

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市李姓男子去年4月21日上午到仁愛市場某豬肉攤前，偷走1袋里肌肉，回家烹煮食用殆盡。林姓攤主清點後發現豬肉短缺，報警處理，調閱監視器畫面，循線揪出竊賊。李男事後與攤主進行調解，表示願支付2萬元賠償。基隆地院審理後，認為李男犯行非重，且已獲得攤主諒解，予以免刑。

    檢警調查，林姓攤主於案發當天清點攤位上的豬肉時，發現少了一大包里肌肉，市值約3500元，懷疑遭人偷走，決定報警釐清。

    警方調閱市場內監視器發現，一名男子在攤位前徘徊，趁攤主不注意，直接拿走整袋的里肌肉，便循線找到李姓男子。

    檢警偵訊時，李男坦承有偷走該袋里肌肉，但已經吃完了，願意賠償攤主損失。檢察官訊後，依竊盜罪嫌將李男起訴。

    法院審理期間，李男與攤主進行調解，最後調解成功；李男願賠償林姓攤主2萬元，取得對方諒解。

    法官認為，李男犯行非重，且已經與被害人調解完成取得對方諒解，被害人更主動表示希望給予緩刑或免刑；考量李男非貪得無厭、強取豪奪之輩，只因一時失慮偶罹刑章，故予以免除其刑。

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